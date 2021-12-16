Университет "Синергия" попал в рейтинг QS EECA

ТАСС, 16 декабря. Очередной рейтинг QS Emerging Europe & Central Asia вышел 15 декабря 2021 года. Крупнейший частный вуз РФ "Синергия", как и в прошлом году, попал в число 450 сильнейших университетов рассматриваемого региона.

Университет улучшил свои позиции по индикаторам, характеризующим его привлекательность для зарубежных студентов и сотрудников. По индикатору "Доля иностранных студентов" университет занимает 21 место среди всех университетов, присутствующих в рейтинге. По индикатору "Доля иностранных сотрудников" университет входит в топ-120 сильнейших университетов региона. Университет также показывает рост кадрового потенциала: в сравнении с прошлым годом отмечена положительная динамика в рамках таких показателей, как "Соотношение НПР и студентов" и "Доля сотрудников со степенью PhD (или ее эквивалента)".

"Университет входит в топ-150 сильнейших российских университетов, представленных в рейтинге QS Emerging Europe & Central Asia. Это хороший результат для "Синергии". При этом важно отметить, что только несколько российских частных университетов представлены в данном рейтинге, и "Синергия" входит в их число. Частные университеты играют всю большую роль в развитии российского высшего образования, в том числе в увеличении его экспортного потенциала. Это подтверждают результаты рейтинга. Университет видит перед собой существующие вызовы и вызовы, стоящие в целом перед высшим образованием. В настоящее время "Синергия" - это ведущий предпринимательский университет России, активно взаимодействующий с различными стейкхолдерами. Но мы двигаемся дальше и понимаем, что накопленный нами потенциал должен конвертироваться в более активное развитие научных исследований, а также в создание и внедрение перспективных технологий и разработок. Предпринимаемые нами усилия, думаю, будут отмечены и результатами следующих рейтингов QS Emerging Europe & Central Asia", - прокомментировал выход рейтинга ректор университета "Синергия" Артем Васильев.

В частности, в настоящее время университет "Синергия", являющийся ведущим в России центром по обучению и поддержке предпринимательства, активно наращивает свои компетенции и расширяет прикладные проекты в области технологического предпринимательства в партнерстве с Казанским федеральным университетом. В сотрудничестве с университетом "Иннополис", а также компанией Amazon университет развивает высокотехнологичное направление, связанное с созданием современных цифровых образовательных технологий, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Рейтинг QS Emerging Europe & Central Asia впервые был опубликован в 2014 году. В 2021 году в публикуемую часть рейтинга вошли 450 лучших университетов в регионе. Данный рейтинг использует адаптированную методологию общего мирового рейтинга университетов QS, которая в том числе сходна с методологиями, используемыми в других региональных рейтингах QS.

В общей сложности оценивается 10 критериев, каждый из которых вносит определенный вклад в общую оценку университета: "Академическая репутация" (30%), "Репутация среди работодателей" (20%), "Соотношение научно-педагогического состава и студентов" (10%), "Количество публикаций на одного сотрудника" (10%), "Международные научные связи" (10%), "Доля сотрудников со степенью PhD (или ее эквивалента)" (5%), "Количество цитирований на одну статью" (5%), "Влияние университета в Интернете" (5%), "Доля иностранных сотрудников" (2,5%), "Доля иностранных студентов" (2,5%).

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