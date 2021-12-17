Коммунальная машина МК2000 производства ПАО "МЗИК" отправилась работать на улицы Казани

ТАСС, 17 декабря. Коммунальная машина МК2000 производства ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") отправилась работать на улицы Казани.

"Пока технику передали на подконтрольную эксплуатацию. В течение нескольких месяцев она будет убирать разные районы столицы Татарстана. Таким образом несколько жилищно-коммунальных служб города смогут самостоятельно оценить, насколько эффективна в работе и удобна в эксплуатации МК2000", - сообщили в пятницу в пресс-службе уральского предприятия.

По словам заместителя генерального директора ПАО "МЗИК" по гражданской продукции Владимира Хайкина, модернизированный вариант машины заводчане представили в сентябре на Международном форуме KAZAN DIGITAL WEEK-2021. Там же на одной из панельных сессий, посвященной интеллектуальным транспортным системам, подробно рассказали о достоинствах МК2000. "К числу ее преимуществ относятся возможность работы на нескольких видах топлива, включая природный газ; наличие автоматического выбора режима уборки, а также системы удаленного мониторинга, позволяющей дистанционно следить за состоянием гидравлики, электрики, исполнительных органов машины и давать рекомендации потребителю о необходимых регулировках. Благодаря различному навесному оборудованию, МК можно использовать круглогодично: летом для уборки пыли и полива улиц, в межсезонье - грязи и палой листвы, зимой - для борьбы со снегом и гололедом", - сказал он.

Кроме того, отметил замгендиректора, машина отлично справляется и с дезинфицирующей обработкой внешних поверхностей зданий и сооружений, тротуаров, внутриквартальных проездов, территорий жилых комплексов, что актуально в период пандемии. "Мы передали казанским коммунальщикам машину с дизельным двигателем и зимним вариантом комплектации - фронтальной щеткой, отвалом и распределителем противогололедных материалов. Надеемся, что по итогам эксплуатации представители ДЭУ оценят МК2000 так же высоко, как и после презентации на выставке", - сказал Хайкин.

В пресс-службе добавили, что завод имени М.И. Калинина планомерно расширяет географию поставок гражданской техники. На сегодняшний день МК2000 работает в больших и малых городах России: Москве и Ржеве, Рязани и Нижнем Новгороде, Надыме и Таганроге, в Долинске (Сахалинская область), Геленджике и других.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", МЗИК ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и другие, постоянно совершенствуя эту категорию техники.