Цуй Шаочунь: Олимпийские игры - общая арена для всех народов мира

ТАСС, 17 декабря. Олимпийские игры - это общая арена для всех народов мира, на которой стремятся к миру, прогрессу, толерантности и реализации общих прекрасных идеалов. Об этом рассказал в беседе с ТАСС генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь. Пекин станет первым в мире "городом двух Олимпиад", принимающим и летние, и зимние Олимпийские игры, отметил глава дипмиссии.

"Олимпийские игры - это общая арена для всех народов мира, на которой стремятся к миру, прогрессу, толерантности и реализации общих прекрасных идеалов. Летом этого года Международный олимпийский комитет обновил олимпийский девиз, который использовался в течение столетия, добавив новое слово, и теперь он официально звучит "быстрее, выше и сильнее - вместе", что придает духу Олимпиады новый оттенок времени. Этот девиз полностью соответствует выдвинутой Китаем концепции построения сообщества единой судьбы человечества. А официальный лозунг зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 в Пекине - "Вместе ради общего будущего" демонстрирует решимость Китая рука об руку двигаться вперед с международным сообществом, совместно преодолеть трудности и создать прекрасное будущее, вселяя миру надежду и сплоченность", - рассказал г-н Цуй Шаочунь.

Проведение зимней Олимпиады - это торжественное обещание китайского народа перед миром, ради которого Китай приложил огромные усилия, добавил генконсул. "Председатель КНР Си Цзиньпин уделяет личное внимание и выдвинул четыре концепции - "экологичность, совместного разделение, открытость и честность", которые нашли воплощение во всем процессе подготовительной работы к Зимним Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине", - добавил дипломат.

Подготовка к Олимпиаде

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В декабре еще только формируются списки национальных команд, в состав российской сборной, уверены эксперты, традиционно войдут уральские спортсмены.

По словам министра спорта России Олега Матыцина, российские спортсмены готовятся к Олимпийским играм в Пекине с воодушевлением, в этом им помогает пример успешного выступления соотечественников на летней Олимпиаде в Токио.

"То, что мы совершили в Токио, заслуживает самой высокой оценки, нашего низкого поклона. Игры были непростыми для всех, не только для российской команды, но она выступала в еще более сложном психологическом состоянии. И то, что они показали, - большой подвиг, результат огромного труда наших врачей, руководителей регионов, огромного количества специалистов. Эта выставка показывает, что мы действительно спортивная держава", - заявил журналистам министр спорта в четверг на открытии выставки, посвященной олимпийским чемпионам и призерам летних Олимпийских игр.

"Наша сборная готовится к Играм в Пекине с таким же воодушевлением", - добавил он.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел заседание Организационного комитета по подготовке российских спортсменов к XXIV Олимпийским и XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года в Пекине. Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина был разработан комплекс мер по повышению эффективности подготовки российских спортсменов к главным стартам года. На эти цели из федерального бюджета было направлено около 275 млн рублей. Также для участия российских спортсменов в тренировочных и тестовых мероприятиях на олимпийских спортивных объектах в Китае, международных спортивных соревнованиях, в том числе для ПЦР-тестирования, было выделено дополнительно из федерального бюджета еще более 400 млн рублей.

"Подготовка к Олимпийским играм идет полным ходом, и мы переходим к финальному ее этапу. Утвержден расширенный список кандидатов в олимпийскую сборную. В него включены 600 человек по 13 видам спорта из более 45 регионов страны. Всего Россия претендует на 218 из 261 возможной квоты. В том числе и по семи новым дисциплинам. Окончательное распределение квот состоится в конце января следующего года по итогам выступлений атлетов на официальных соревнованиях сезона", - приводят слова Дмитрия Чернышенко в пресс-службе Минспорта России.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года. Центр паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник" рассчитывает отправить туда несколько уральских спортсменов, сообщил ранее ТАСС директор учреждения Олег Кульков. "Сегодня стало сложнее выдерживать ту конкуренцию, которая появилась в адаптивном спорте, но мы ее выдерживаем, и последние Паралимпийские игры это подтвердили. Планы? Впереди у нас Паралимпийские игры зимние в Пекине, у нас уже есть кандидаты, я надеюсь, что они станут участниками", - рассказал он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День 15-летия Конвенции ООН о правах инвалидов наградил спортсменов Центра "Родник". Глава региона также поручил проработать вопрос по набору паралимпийцев по всем видам спорта в Училище олимпийского резерва №1, где нынешние чемпионы смогут растить себе смену для очередных высочайших достижений на российской и международной арене.

Опыт Пекина

Опыт организации и проведения Олимпиады в Пекине может стать бесценным подспорьем для главных студенческих стартов планеты - летом 2023 года XXXII Всемирную летнюю универсиаду принимает Екатеринбург.

Игры XXXII Всемирной летней универсиады пройдут с 7 по 19 августа 2023 года. Спортивная программа включает соревнования по 18 видам спорта. За 12 дней будет разыграно 246 комплектов медалей. Прогнозируемое число участников составит около 10,5 тыс. человек, ожидается более 550 тыс. гостей и зрителей. Также в Екатеринбурге впервые в истории студенческих игр будет организована художественная программа Игр - такое решение было принято на Генеральной ассамблее FISU в Турине в ноябре 2019 года. Для проведения Универсиады будет задействовано 40 объектов, в том числе три объекта художественной программы.

Чтобы Универсиада прошла на высшем уровне, в 2022-2023 годах в Екатеринбурге запланировано проведение 22 тестовых соревнований по 18 видам спорта для проверки инфраструктуры спортивных объектов. Три соревнования будут иметь международный статус - это чемпионат мира по волейболу в августе 2022 года, международный турнир "Теннис Европы" в июне 2023 года, а также Кубок мира ФИСУ среди университетских команд по спортивным единоборствам в сентябре 2022 года, где будет протестировано сразу шесть видов спорта.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о подготовке региона к этим играм, о ходе строительства и модернизации городской инфраструктуры. "Правительством Свердловской области утверждена вся нормативно-правовая база. Разработаны программы транспортного и медицинского обеспечения, реализуется вопрос размещения билетных центров. Возводится Деревня Универсиады, строится девять новых спортивных объектов, модернизируется инфраструктура городских объектов, задействованных в проведении Универсиады. По итогам инспекционных визитов определен ряд замечаний и предложений - все они взяты в работу, усилен мониторинг строительных и финансовых вопросов. Подтверждаю, что все объекты будут сданы вовремя", - сказал Евгений Куйвашев на заседании федерального оргкомитета по подготовке и проведению Универсиады.

"Все необходимые ресурсы у региона есть, мы рассчитываем, что отставания в графике строительства объектов будут оперативно устранены. Команда серьезно продвинулась вперед по всем направлениям подготовки, это отмечают коллеги из ФИСУ по итогам инспекционных визитов. К работе на Универсиаде в Екатеринбурге планируется привлечь 11 тыс. волонтеров. Уверен, что они помогут организовать масштабный праздник студенческого спорта в России", - приводятся в сообщении департамента информационной политики Свердловской области слова Дмитрия Чернышенко.