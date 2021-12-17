Управляющая компания ПСБ сменила руководство

ТАСС, 17 декабря. Генеральным директором Управляющей компании (УК) ПСБ назначен Андрей Бершадский, ранее работавший директором по инвестициям в УК БКС, а должность директора по инвестициям компании займет Андрей Русецкий, до этого занимавший пост управляющего фондами акций в группе БКС. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе ПСБ.



"Мы видим потенциал для кратного роста бизнеса компании как в части масштабирования продаж инвестиционных продуктов для розничных клиентов, так и в развитии управления активами высокосостоятельных клиентов, в том числе - через механизм закрытых ПИФов, в которых у группы исторически сильная экспертиза. Сегмент институциональных корпоративных клиентов также является нашим драйвером роста. Это потребует оптимизации линейки инвестиционных продуктов и формирования проактивной концепции продаж УК ПСБ. Новая управленческая команда сосредоточится на этих задачах", - отметил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев, которого цитирует пресс-служба.



Андрей Бершадский, назначенный гендиректором УК ПСБ, будет отвечать за реинжиниринг и реализацию стратегии развития компании, а также за масштабирование бизнеса по управлению активами. Как отмечено в сообщении, у Бершадского 20-летний опыт работы на российском финансовом рынке. Помимо работы в БКС он возглавлял инвестиционный департамент УК "РСХБ Управление Активами", отвечал за управление портфелями в крупных российских и зарубежных управляющих компаниях, таких как ВТБ Капитал Управление активами, Pioneer Investments и Райффайзен Капитал.



Новый управляющий директор по инвестициям Андрей Русецкий на российском фондовом рынке более 14 лет, отмечает пресс-служба ПСБ. Ранее он занимался управлением активами, аналитикой и развитием бизнеса в "РСХБ управление активами", А1, ВТБ Капитал Управление активами и Valartis.



В компании подчеркнули, что бизнес по управлению благосостоянием клиентов - динамично развивающееся направление в рамках группы ПСБ. За девять месяцев 2021 года УК ПСБ более чем вдвое нарастила объемы привлечения средств частных инвесторов в открытые паевые инвестиционные фонды и вошла в семерку лидеров среди управляющих компаний по объему чистого привлечения активов в розничные ПИФы. Число клиентов-физических лиц за это время выросло более чем в два раза и насчитывает почти 30 тыс. человек.