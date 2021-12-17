Сразу три фильма получат финансирование за счет инвестиций поклонников

ТАСС, 17 декабря. В России активно развивается инструмент краудлендинга - кредитование бизнеса обычными пользователями с помощью специальных платформ. Объем заключенных в 2020 году сделок с краудлендинговыми платформами в нашей стране составил около 5 млрд рублей займов. В этом году стали возможны займы для проектов индустрии развлечений под залог прав на интеллектуальную собственность, а также прав на получение монетизации. Сразу три фильма российских кинодистрибьюторов решили воспользоваться новым инструментом и привлечь частные инвестиции.

Так, крупнейший дистрибьютор зарубежных фильмов на территории СНГ компания "Фокус Фильм" планирует выпустить полнометражный мультфильм "Команда котиков" (оригинальное название - Seal Team) производства ЮАР в российский прокат. Сюжет закручивается вокруг захватывающего и комичного противостояния морских котиков, обитающих у побережья Кейптауна, и банды больших белых акул. Забавных персонажей озвучивают звезды шоу Comedy Club Марина Кравец, Гарик Харламов и Михаил Галустян. Премьера в российском прокате намечена на 3 февраля 2022 года.

Компания "Патриот Проект", в свою очередь, готовит выход фильма-катастрофы "Одна" (The One) в зарубежный прокат. Уникальная история Ларисы Савицкой, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса, легла в основу сценария картины. В августе 1981 года Лариса выжила в результате авиакатастрофы при падении с высоты более пяти км. Она оказалась одна в тайге с многочисленными травмами, где в течение двух дней боролась за свою жизнь, пока ее не обнаружили спасатели. Сценарий картины написал Андрей Назаров, ранее работавший над созданием военных драм "Собибор", "Зоя" и боевика "Танки".

А "Русское кино" собирается запустить PR-кампанию проката в социальных сетях и средствах массовой информации документально-игрового полного метра "Исход", который посвящен истории красного террора в Крыму во время Гражданской войны. В центре внимания - судьбы белого и красного офицеров, роли которых исполняют актеры Дмитрий Белоцерковский (сериал "Восьмидесятые") и Максим Линников (фильмы "Метро" и "Притяжение").

Для привлечения инвестиций все кинокомпании используют первую и единственную в России краудлендинговую платформу для инвестиций в индустрию развлечений Co-Fi, главная особенность которой - использование интеллектуальных прав в качестве залога. Платформа выступает технологическим посредником между инвестором и заемщиком. Любой человек или компания могут начать финансировать проекты индустрии развлечений, давая деньги под процент на определенное время. Специалисты сервиса оказывают комплексную поддержку инвесторам и заемщикам: от экспертной консультации до контроля выполнения обязательств по выплатам. Банк России включил Co-Fi в реестр операторов инвестиционных платформ.