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"Эксперт РА" подтвердил рейтинг страховой компании "Ингосстрах" на уровне ruAAA

Положительное влияние на рейтинг компании оказывает высокая диверсификация страхового портфеля по линиям бизнеса

ТАСС, 20 декабря. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности СПАО "Ингосстрах" на уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу - стабильный.

По мнению аналитиков агентства, положительное влияние на рейтинг компании оказывает высокая диверсификация страхового портфеля по линиям бизнеса. Так, за 9 месяцев 2021 года на крупнейшее направление деятельности - страхование автокаско - пришлось 26,3% премии. Также "Эксперт РА" позитивно оценивает высокий прирост страховых премий (на 14,8% за 9 месяцев 2021 года по сравнению со значением за 9 месяцев 2020 года), а клиентская база и каналы распространения страховых продуктов компании характеризуются высокой диверсификацией.

Убыточность по основным для компании видам страхования находится на невысоком уровне. Коэффициент убыточности-нетто по страховому портфелю в целом составил 54,5% за 9 месяцев 2021 года, что оценивается позитивно.

На высоком уровне находятся значения коэффициентов текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто, а также качество и диверсификация активов.

Компания демонстрирует положительную динамику собственных средств (9,5% за период с 30.09.2020 по 30.09.2021), что выделяется в качестве позитивного фактора. Кроме этого, агентство позитивно оценивает высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств (2,104 на 30.09.2021).

"Ингосстрах" имеет опыт урегулирования крупных убытков, при этом на собственном удержании она оставляет невысокие риски. Так, отношение максимально возможной страховой выплаты-нетто к собственным средствам составляет 2,6% на 30.06.2021, что оценивается позитивно. Качество перестраховочной защиты находится на высоком уровне.

Уровень стратегического и финансового планирования оценивается как высокий. Качество организации системы риск-менеджмента также находится на высоком уровне.

По данным "Эксперт РА", на 30.09.2021 активы СПАО "Ингосстрах" составили 231,3 млрд рублей, собственный капитал - 92,9 млрд рублей, уставный капитал - 28,4 млрд рублей, за 9 месяцев 2021 года компания собрала 101,1 млрд рублей страховых взносов.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

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