"Эксперт РА" подтвердил рейтинг страховой компании "Ингосстрах" на уровне ruAAA

ТАСС, 20 декабря. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности СПАО "Ингосстрах" на уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу - стабильный.

По мнению аналитиков агентства, положительное влияние на рейтинг компании оказывает высокая диверсификация страхового портфеля по линиям бизнеса. Так, за 9 месяцев 2021 года на крупнейшее направление деятельности - страхование автокаско - пришлось 26,3% премии. Также "Эксперт РА" позитивно оценивает высокий прирост страховых премий (на 14,8% за 9 месяцев 2021 года по сравнению со значением за 9 месяцев 2020 года), а клиентская база и каналы распространения страховых продуктов компании характеризуются высокой диверсификацией.

Убыточность по основным для компании видам страхования находится на невысоком уровне. Коэффициент убыточности-нетто по страховому портфелю в целом составил 54,5% за 9 месяцев 2021 года, что оценивается позитивно.

На высоком уровне находятся значения коэффициентов текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто, а также качество и диверсификация активов.

Компания демонстрирует положительную динамику собственных средств (9,5% за период с 30.09.2020 по 30.09.2021), что выделяется в качестве позитивного фактора. Кроме этого, агентство позитивно оценивает высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств (2,104 на 30.09.2021).

"Ингосстрах" имеет опыт урегулирования крупных убытков, при этом на собственном удержании она оставляет невысокие риски. Так, отношение максимально возможной страховой выплаты-нетто к собственным средствам составляет 2,6% на 30.06.2021, что оценивается позитивно. Качество перестраховочной защиты находится на высоком уровне.

Уровень стратегического и финансового планирования оценивается как высокий. Качество организации системы риск-менеджмента также находится на высоком уровне.

По данным "Эксперт РА", на 30.09.2021 активы СПАО "Ингосстрах" составили 231,3 млрд рублей, собственный капитал - 92,9 млрд рублей, уставный капитал - 28,4 млрд рублей, за 9 месяцев 2021 года компания собрала 101,1 млрд рублей страховых взносов.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.