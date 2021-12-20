В ТАСС прошла пресс-конференция об итогах деятельности ФТСАРР

ТАСС, 20 декабря. В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов деятельности Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

Об итогах работы федерации в уходящем году, достижениях спортсменов ФТСАРР на российских и международных соревнованиях, а также планах на 2022 год рассказали президент ФТСАРР Надежда Ерастова, исполнительный директор ФТСАРР Вадим Пермяков, член Президиума ФТСАРР, заместитель председателя Образовательного комитета ФТСАРР Петр Чеботарев, председатель спортивного комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР Виктор Иванов, заместитель председателя комитета спортсменов Алексей Глухов и член комитета брейкинга Асланбек Ныров.

Президент ФТСАРР Надежда Ерастова начала свою речь с того, что 2021 год был юбилейным для федерации в связи с празднованием 35-летия акробатического рок-н-ролла в России.

"Безусловно год был тяжелый, полегче чем 2020-й, когда практически все соревновательная деятельность была парализована, но 21-й год приоткрыл то самое окошко в мир спорта и начали проводиться соревнования, в том числе международного уровня, и я могу характеризовать деятельность федерации в этом году как устойчиво стабильную. Нам удалось провести все основные мероприятия всероссийского уровня - это чемпионаты и первенства России по танцевальному спорту, брейкингу и акробатическому рок-н-роллу, провести Кубки Росси, то есть выполнить то, что предписывает 329-й федеральный закон. Нам удалось провести международные соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу в Российской Федерации. Чемпионат Европы в Сочи в дисциплине "брейкинг" был первым титульным официальным мероприятием под эгидой WDSF (Международная федерация танцевального спорта). Мы смогли реализовать все крупные проекты, к коим относится наш мультиспортивный проект "Sochi Open", который на площадке олимпийского парка собирает все три направления деятельности федерации. Нам удалось провести турнир, который имеет давнюю историю, это "Russian Open". Несмотря на ограничения все же удалось провести международный турнир по брейкингу, имеющий название ROBC. В будущем году этот турнир будет юбилейным, пятым, но уже сейчас можно констатировать что интерес к нему как международного, так и российского брейкинг-сообщества достаточно большой. Впервые мы познакомились и стали гостями знаменитого лагерь "Артек". Наши дети всех направлений, развиваемых федерацией, смогли совместить отдых с тренировочным процессом, и мы очень надеемся на то, что данный позитивный опыт будет и в следующем году. Мы ожили, начали заниматься спортом в полную силу. И 119 комплектов медалей, которые спортсмены нашей федерации завоевали на спортивной арене, из которых 46 золотых - яркое подтверждение того, что наши спортсмены по-прежнему являются лидерами международных соревнований по всем направлениям", - сказала Надежда Ерастова.

"Наша федерация традиционно проводит турниры на высоком профессиональном уровне, что отмечается международной федерацией и спортсменами, которые участвуют в турнирах. На чемпионате Европы в Сочи мы завоевали золото у мужчин и женщин, в командных соревнованиях. На чемпионате мира российские спортсмены заняли пятое и шестое места. Мы усилим подготовку, надеюсь, что не возникнет бюрократических проблем с въездом и на Всемирных играх в США у нас все получится. В танцевальном спорте у нас тоже очень хорошие результаты. На чемпионате мира среди профессионалов российская пара победила", - отметил исполнительный директор ФТСАРР Вадим Пермяков.

Тему брейкинга продолжил в недавнем прошлом известный танцор и победитель множества турниров, а сейчас главный тренер спортивной сборной команды России по брейкингу, международный судья, член комитетов брейкинга ФТСАРР и WDSF Асланбек Ныров, взгляд которого на брейкинг и на процессы, которые в нем происходят, видоизменился после того, как из спортсмена он перешел в разряд спортивных функционеров. "Для меня самого было неожиданностью перейти в такую структуру и такую мощную федерацию. Это большая ответственность, которая ложится не только на мои плечи, но и на плечи всего комьюнити-сообщества. Мы довольно молодой вид спорта и уже олимпийский. Большие цели и большие задачи перед нами стоят, к которым мы стремительно идем, и я надеюсь, мы принесем ту самую заветную золотую олимпийскую медаль. По поводу сборной Российской Федерации по брейкингу могу сказать, что это очень сильные, мощные ребята, мы показали абсолютное превосходство на чемпионате Европы и очень достойно выступили на чемпионате мира. Главное - приносить результат. И мы надеемся, нам дадут возможность провести в России чемпионат мира по брейкингу в 2023 году" - сказал Ныров.

Член Президиума ФТСАРР, председатель Образовательного комитета, авторитетный тренер и судья Петр Чеботарев рассказал о работе и задачах, которые стоят перед его комитетом.

"Как говорится, каждый кулик хвалит свое болото, я хвалю свое и делаю это совершенно искренне, потому что танцевальный спорт, прежде всего, это огромный уникальный мир. Не смотря что у нас очень много достижений в различных дисциплинах танцевального спорта, это очень большая ответственность, потому что сейчас стоит вопрос о сохранении традиций. У нас уникальный вид спорта, который выполняет очень важные социальные функции –воспитание наших юных танцоров. Наша задача сохранить эту уникальность, сделать так чтобы социальный спорт не превратился просто в неуправляемый процесс. Наша озабоченность заключается в том, что сейчас самая главная образовательная функция это подготовка судей, потому что есть определенные судейства, которые формируют определенные направления развития танцевального спорта вообще и поэтому федерация, начиная с этого года, особое внимание уделила тому что бы мы правильно развивались и могли сохранить школу и свою уникальность" - считает Петр Чеботарев.

Говоря о своем виде спорта, председатель Спортивного комитета ФТСАРР, начальник спортивной сборной команды России по акробатическому рок-н-роллу Виктор Иванов сказал, что акробатический рок-н-ролл также уникальный вид спорта, который позволяет человеку абсолютно любой комплекции найти себе свою дисциплину, потому что есть дисциплины со сложной акробатикой или только с танцевальным направлением, есть групповые выступления, так что в этом виде спорта каждый может занять свою нишу.

"Это очень зажигательный танец, максимально позитивный вид спорта и очень гармоничный для развития детей, и очень зрелищный" - сказал Виктор Иванов и предложил родителям приводить в этот спорт своих детей, которые станут спортсменами.

Многократный чемпион России по танцевальному спорту в европейской программе, бронзовый призер чемпионата мира, в том числе и в дисциплине "секвей", Алексей Глухов в этом году также примерил на себя роль спортивного функционера, став заместителем председателя Комитета спортсменов. Он отметил, что понимает большую ответственность должности и делает все, чтобы взаимодействие руководства федерации и спортсменов было максимально простым и эффективным.

"Это очень важная часть моей деятельности, я с некоторым трепетом к ней отношусь и надеюсь, что она принесет определенные плоды. За время работы комитета удалось наладить общение среди спортсменов, ведь в комитет входят представители различных дисциплин и их взаимодействие непростой, но очень важный момент. Также важно наладить определенную обработку обращений спортсменов, чтобы федерация могла оперативно реагировать на те или иные моменты. Нам также удалось реализовать один большой проект - провести конкурс пиктограмм, и теперь у каждой дисциплины есть свои пиктограммы, свой значок и наши турниры станут еще красочнее, хотя он и так яркие и красочные", – сказал Алексей Глухов.

В завершение пресс-конференции спикеры ответили на вопросы журналистов, каждый произнес поздравления и пожелания в канун Нового года своим коллегам, друзьям и всем спортсменам.