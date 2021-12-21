Компания "Ингосстрах-Жизнь" застраховала сотрудников российского офиса "Юнифарм"

ТАСС, 21 декабря. Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" обеспечила страховой защитой сотрудников российского офиса компании "Юнифарм" (Unipharm) - американской фармацевтической корпорации, специализирующейся на разработке, производстве и продаже лекарственных препаратов и биологически активных пищевых добавок.

В соответствии с договором страховое покрытие предусмотрено на случай ухода из жизни, получения травм, установления инвалидности в результате несчастного случая и болезни, а также впервые диагностированных критических заболеваний и связанных с ними операций. Страховой защитой обеспечено более 150 работников компании.

"Сотрудничество "Ингосстрах-Жизнь" и "Юнифарм" продолжается с 2016 года. Мы рады этому многолетнему партнерству и готовы и дальше обеспечивать высокое качество услуг и сопровождения договора", - прокомментировал генеральный директор ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

Компания "Юнифарм" (Unipharm, Inc., США) основана в 1992 году. Сегодня это одна из ведущих компаний на рынке безрецептурных препаратов, обеспечивающая миллионы потребителей в разных странах мира высококачественными лекарственными средствами и витаминно-минеральными комплексами.

ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.