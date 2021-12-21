МГТУ им. Г.И. Носова стал лидером научных решений для производства в конкурсе ММК

ТАСС, 21 декабря. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (МГТУ) признан лучшим поставщиком 2021 года в номинации "Лидер научных решений для производства" в конкурсе Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Для университета - это большая честь и ответственность, мы приложим максимальные усилия для дальнейшего развития устоявшихся между нами партнерских отношений. Нам важно сотрудничать с ПАО "ММК" не только в части металлургических процессов, но и в вопросах цифровизации, применения новых инновационных решений на всех этапах производства", - подчеркнул ректор МГТУ им. Г.И. Носова Михаил Чукин, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что конкурс проводится уже в шестой раз. По итогам работы в течение года специальная комиссия из представителей коммерческой службы комбината выбрала из более чем 2250 компаний-партнеров предприятия победителей по 13 номинациям. Среди них как российские, так и зарубежные организации. Как отметили в пресс-службе университета, генеральный директор "ММК" Павел Шиляев подчеркнул, что МГТУ им. Г.И. Носова является основным партнером металлургического комбината в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

"Мы ценим вашу готовность работать с нами и по взаимным эффектам и, конечно, нам важно качество, гарантии и все виды сервисов, которые вы, как поставщики, как наши партнёры, можете нам дать. Именно поэтому мы в своё время приняли решение, что вы для нас важны, мы свою эффективность строим вместе с вами. И поэтому мы сформировали такую премию", - сказал Шиляев, слова которого приводятся в сообщении.

Об университете

Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) имени Г.И. Носова стал одним из региональных опорных университетов в апреле 2017 года. В университете и его филиале в Белорецке обучаются около 14 тыс. студентов по более чем 300 образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. Действуют шесть докторских диссертационных советов по 11 научным специальностям, работают 100 докторов наук и 437 кандидатов наук.

Среди выпускников университета - известные политики и государственные деятели, выдающиеся ученые, крупные промышленники, знаменитые писатели и спортсмены. Со времени основания в 1934 году подготовил за 87 лет почти 90 тыс. высококлассных специалистов и входит в ТОП-100 лучших вузов России.