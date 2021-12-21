В первом конкурсе "Лучник Future" примут участие порядка 90 студенческих команд

ТАСС, 21 декабря. Студенты свыше 30 вузов страны примут участие во всероссийском конкурсе студенческих команд в сфере развития общественных связей "Лучник Future" (12+). Ведущие российские коммерческие и общественные организации представили для участников конкурса семь кейсов для решения. На текущий момент заявки подали 89 студенческих команд из образовательных учреждений 19 городов России - от Калининграда до Владивостока.

По условиям конкурса победившие проекты будут рассмотрены компаниями для реализации, а их авторы получат уникальную возможность для прохождения стажировки или сотрудничества.

В числе компаний-партнеров конкурса - ТМК, Segezha Group, Эр-телеком, "Национальный регистр доноров костного мозга", Банк Тинькофф и Группа ГАЗ. В частности молодым людям предложено разработать федеральную коммуникационную кампанию для обучения россиян основам финансовой безопасности. Как отметили в пресс-службе конкурса, в настоящее время эта проблема стоит очень остро и возникает необходимость интеграции эффективных решений и технологий по борьбе с банковским мошенничеством в экосистемы финансовых институтов.

Также студентам предстоит разработать предложения по привлечению добровольцев в специальную базу доноров костного мозга - РДКМ. Такую задачу перед участниками поставил благотворительный фонд "Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова" с целью кратного увеличения числа доноров, готовых спасать жизни людей с раком крови.

Кроме того, в рамках конкурса студентам предстоит разработать предложения по вовлечению сотрудников Группы ГАЗ и населения в программу "Новый социальный вектор" и представить свои идеи по развитию и благоустройству городской среды в зоне действия предприятий компании.

"Благодаря нашим партнерам студенческие команды попытаются не только решить коммерческие задачи для бизнеса, но сделать окружающий мир чуточку лучше, комфортнее и безопаснее", - отметила исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк.

Прием заявок с решением задач для бизнеса продолжится до 15 января 2022 года. В конкурсе примут участие студенты из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярска, Владивостока, Саратова, Самары, Краснодара, Ставрополя, Челябинска, Томска, Калининграда, Екатеринбурга, Ижевска, Севастополя, Симферополя, Твери, Кургана и Новосибирска, обучающиеся по специальностям "связи с общественностью и реклама", "маркетинг и менеджмент", "телевидение", "управление медиакоммуникациями".

Конкурс учрежден по инициативе дирекции Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

ТАСС является генеральным информационным партнером премии.