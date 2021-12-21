Старейшему в России открытому ПИФу исполнилось 25 лет

ТАСС, 21 декабря. Российский фондовый рынок в декабре отмечает юбилей старейшего отечественного паевого инвестиционного фонда. Правила доверительного управления облигационного ПИФа "Илья Муромец" были зарегистрированы 18 декабря 1996 года.

За время своего существования фонд удачно прошёл через экономические потрясения, начиная от дефолта 1998 года и заканчивая пандемией 2020-го, оставаясь одним из наиболее востребованных у клиентов, сообщили в компании.

"Мало какой финансовый инструмент может похвастаться такой насыщенной и интересной историей, как "Илья Муромец", доказавший свою эффективность в самых непростых экономических ситуациях в стране и мире. Фонд "Илья Муромец" можно назвать одной из определяющих черт российского фондового рынка. Однако 25 лет — не такой уж и большой срок по мировым меркам, поэтому я уверен, что тот огромный опыт и экспертиза, которые наша компания накопила за это время, будут приносить пользу нашим клиентам ещё не один десяток лет", - сказал Евгений Зайцев, генеральный директор Сбер Управление Активами.

С первых дней работы фонда долговые бумаги в него отбирались после скрупулёзного анализа с привлекательным соотношением риска и доходности — от гособлигаций до корпоративных облигаций надёжных эмитентов из различных секторов экономики (финансы, телеком, транспорт, недвижимость, IT, машиностроение и т. д.), сказали в компании. Также там отметили, что фонд "Илья Муромец" диверсифицирован и нацелен на прирост инвестированного капитала за счёт купонного дохода и роста стоимости ценных бумаг. Инструмент подходит тем, кто стремится сохранить свои средства и получить доходность, превышающую ставки банковских депозитов, но не готов рисковать.

Открытый ПИФ "Илья Муромец" управляется одной из старейших и крупнейших (по объёму средств) управляющих компаний на отечественном рынке — Сбер Управление Активами. Компания первой в России сделала ПИФы полностью цифровым продуктом и стала драйвером запуска биржевых ПИФов — российских ETF. Сейчас приобрести паи фонда можно как в премиальных каналах Сбера, так и в приложении СберБанк Онлайн.

Рекомендуемый срок инвестирования — от трёх лет. В этом случае начнёт действовать льгота длительного владения и при продаже клиенту не придётся платить НДФЛ с полученной прибыли (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год). Доходность фонда за последние три года превысила 21%.