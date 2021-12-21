Собрание Третьяковской галереи пополнилось живописью художника Бориса Кочейшвили

ТАСС, 21 декабря. На презентации двуязычного каталога к персональной выставке Борис Кочейшвили "Я и Они" (18+) в Новой Третьяковке Дирекция музея объявила, что Третьяковская Галерея пополнила свое собрание живописной работой художника ("Без названия" 2010).

"Кочейшвили — художник камерный, зато он создает воистину безграничное пространство в пределах небольшого листа. Это его удивительное свойство дает возможность зрителю почувствовать открытость своих границ. Картина, которая после выставки перейдет в собрание Третьяковки — живая тому иллюстрация. Две формы, простая и сложная, ведут свой диалог в пустом пространстве. Зритель волен выбрать, кто он в этом диалоге, или же занять роль стороннего наблюдателя" - рассказала Тамара Вехова, куратор выставки.

17 декабря в конференц-зале Новой Третьяковки прошла презентация каталога «Борис Кочейшвили. Я и Они", выпущенного к персональной выставке художника в Третьяковской галерее. Данная книга представляет собой многогранное исследование творчества художника Бориса Кочейшвили. В каталог вошли статьи известных искусствоведов и критиков:

Ирины Седовой, куратора выставки, заведующей отделом скульптуры Государственной Третьяковской галереи.

Тамары Веховой, искусствоведа, куратора выставки, члена международной ассоциации искусствоведов Ais-Aica.

Кирилла Светлякова, ведущего научного сотрудника и куратора Государственной Третьяковской галереи.

Александра Боровского, заведующего Отделом новейших течений Государственного Русского музея, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Саймона Хьюитта, арт-критика и журналиста и другие.

Книга состоит из трех разделов: живопись, рельеф и графика, — представляющих разные периоды и техники, в которых работает художник. Открывает издание подробная хроника жизни и творчества, составленная искусствоведом Анной Шистер.

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