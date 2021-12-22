Свердловский союз промышленников и предпринимателей признали лучшим реготделением РСПП

ТАСС, 22 декабря. Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) признан лучшим региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СОСПП.

"Свердловский Союз выиграл в номинации гран-при, став, таким образом, лучшим отделением в стране. Диплом победителя из рук Президента РСПП Александра Шохина получил Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Конкурс проходил впервые в этом году", - сказали в пресс-службе.

Всего в конкурсе было шесть номинаций: за динамическое развитие членской базы, за эффективное взаимодействие с органами власти, за цифровую трансформацию, за медийную активность, за активное участие в повестке РСПП и Гран-При.

Региональное объединение работодателей "Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей" образован в 1991 году и является областным некоммерческим объединением работодателей - физических и юридических лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и коммерческих организаций. С 1991 года количество членов СОСПП выросло в 25 раз, с учетом ассоциированных членов - почти в 250 раз.

В состав СОСПП входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях-членах СОСПП составляет около 70% от промышленного производства в области.

СОСПП имеет 42 филиала в муниципалитетах региона. За 30 лет СОСПП существенно расширил направления своей деятельности. Выработка конкретных предложений по развитию экономики региона осуществляется в рамках созданных комитетов и комиссий Союза. Сегодня на базе Союза функционируют семь комитетов и девять комиссий.

Члены СОСПП обеспечивают серьезный вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области. Объем налоговых поступлений членов Союза с 2017 по 2021 год составил свыше 635 млрд рублей. Ежегодно растет объем благотворительной помощи, оказываемой членами Союза, и в 2020 году превысил 17,5 млрд рублей.