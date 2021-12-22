В "Доме экономиста" состоится научный форум "Абалкинские чтения"

​​​​​ТАСС, 22 декабря. Научный форум "Абалкинские чтения" на тему: "30 лет новой России: проблемы, достижения, перспективы" (0+) состоится 23 декабря в 14:40. Организаторами форума являются Вольное экономическое общество России, Международный Союз экономистов и секция экономики Отделения общественных наук РАН.

Эксперты ВЭО России проанализируют вызовы для социально-экономического развития России в контексте проблем и достижений экономической политики страны за последние 30 лет.

"Преодолев тяжелое наследие краха СССР, наших бурных 90-х годов, добившись макроэкономической стабилизации, сейчас самое время оглянуться на пройденный за 30 лет путь, чтобы констатировать - новой России необходима "человекоориентированная" социальная модель развития, экономическая политика, главная цель которой - устранение вопиющих разрывов в уровне жизни. Это именно то, что отвечает интересам развития общества на современном этапе, принцип, который должен лечь в основу нового общественного договора", - полагает президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.

Руководитель и модератор Форума: Борис Порфирьев - научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, академик РАН

В дискуссии примут участие:

Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов

Михаил Горшков, директор Института социологии ФНИСЦ РАН, научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, академик РАН

Абел Аганбегян, заведующий кафедрой экономической теории и политики факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН

Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН

Владимир Щербаков, председатель Совета директоров группы компаний "Автотор", президент Международной академии менеджмента.

Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН

Андрей Клепач, заместитель Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка.

Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН"

Владимир Иванов, заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН

Михаил Головнин, директор Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий