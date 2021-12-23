Ван И подчеркнул важность строительства "Пояса и пути" для совместного развития

ТАСС, 23 декабря. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул важность высококачественного строительства "Пояса и пути" для совместного развития. Об этом сообщили в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге по итогам выступления г-на Вана по видеосвязи на ежегодном заседании Консультативного совета Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".

"Глава МИД КНР отметил, что в совместном строительстве "Пояса и пути" за восемь лет с момента выдвижения этой инициативы были достигнуты практические результаты. Текущий год был выдающимся на пути сотрудничества в рамках "Пояса и пути". Столкнувшись с глобальной пандемией и нестабильным международным ландшафтом, мы добились ряда новых достижений в международном сотрудничестве по "Поясу и пути". Наше практическое сотрудничество стабильно развивается, Зеленый Шелковый путь проявил большую жизнеспособность, Шелковый путь здравоохранения достиг значительного прогресса. Все это придало новый импульс глобальным усилиям по борьбе с пандемией и защите благосостояния людей, а также предоставило странам мира новую основу для развития сотрудничества и восстановления экономики", - сказано в сообщении.

По его словам, опыт прошлого года еще раз показывает, что сотрудничество по строительству "Пояса и пути" не прекратилось из-за COVID-19, напротив, стало путем надежды, который укрепляет устойчивость и вселяет уверенность. "Инициатива "Пояса и пути" никогда не была геополитической стратегией, а представляет собой путь развития, который способствует общему прогрессу и процветанию. Более того, Инициатива "Пояса и пути" не создала так называемую "долговую ловушку", но служит возможностями, приносящими взаимную выгоду. Строительство "Пояса и пути" не нанесет вреда окружающей среде, но является зеленой дорогой, которая способствует низкоуглеродному росту и защите окружающей среды", - приводятся в сообщении слова Ван И.

"Учитывая, что современный мир находится на поворотном этапе экономического восстановления, Китай придерживается концепции сотрудничества, в основе которой лежит человек, привержен высококачественному сотрудничеству, отличающемуся высокими стандартами, и стремится реализовать видение глобального и всеобщего развития", - добавил Ван И.

Глава МИД КНР также отметил, что Китай будет придерживаться открытости и не будет "закрывать свои двери" от окружающего мира, будет придерживаться взаимной выгоды и не будет вести "игры с нулевой суммой" с тем, чтобы внести вклад в формирование сообщества единой судьбы человечества путем высококачественного совместного строительства "Пояса и пути".

Об инициативе

Об инициативе "Пояс и путь" председатель КНР Си Цзиньпин впервые объявил во время визитов в Казахстан и в Индонезию осенью 2013 года. Инициатива "Пояс и путь" - крупнейший инфраструктурный проект в истории. Он охватывает 63% населения планеты и 40% мирового валового внутреннего продукта. Планируемый общий объем инвестиций в эту глобальную проектную сеть - более $1 трлн.