Накануне Нового года "Авторадио" разыграло автомобиль

ТАСС, 23 декабря. Стали известны имена победителей праздничного музыкального радиомарафона "Много автомобилей", организатором которого ежегодно выступает "Авторадио" (12+).

22 декабря навсегда войдет в историю семьи Алексея Соловьева из Чехова, выигравшего на "Авторадио" новый вместительный компактвэн. Победить ему помогла композиция "Бьет бит" в исполнении группы IOWA.

"Я очень переживала за Алексея, который в итоге выиграл. Он сказал, что сидит в машине с сыном и слушает "Авторадио", и от этих бытовых, таких простых подробностей, этот человек сразу стал мне как будто ближе, роднее, - не скрывала эмоций певица Катя IOWA. - Представьте, как судьба играет с нами. Уже собираешься выходить, но на какие-то секунды тебя что-то задерживает, и вот ты уже в игре! Эти люди никогда ничего в своей жизни не выигрывали, и даже не надеялись выиграть на этот раз. Простые люди, которые сами всего добиваются в жизни. Пусть эта машина станет предвестником второй волны любви в их семье, принесет им кучу путешествий, впечатлений и много разных материальных и нематериальных событий!"

Игра "Много автомобилей" проходит уже много лет, и оставаться в ней на второй, третий, даже четвертый год не только увлекательно, но и прибыльно. Призовой фонд восьмого сезона оказался колоссальным - 5 млн рублей, которые ежедневно, на протяжении всего года, "Авторадио" раздавало по частям, и три современных семейных компактвэна.

"Много автомобилей" - наша традиционная игра, которую мы будем проводить и в следующем году, - заявил Юрий Костин, генеральный директор ГПМ Радио ("Авторадио" - флагман холдинга). - Призовой фонд, скорее всего, будет иной. Лично мне бы хотелось, чтобы это был очень дорогой приз: дом на море, например, или полет на Марс. Наверное, когда-нибудь и это будет, но сегодня мы разыграли автомобиль, у нас в гостях побывали наши друзья-артисты, и это настоящий праздник. Такие радиомарафоны - основа основ, когда эфир живой, все происходит здесь и сейчас. Игра очень интересная, напряженная и честная, всегда побеждают достойные люди, те, которым, действительно, нужны автомобили и прочие призы".

Третий суперфинал игры "Много автомобилей" состоялся в канун Нового года. Участие топовых артистов превратило праздничный эфир в большой новогодний музыкальный марафон, который стартовал ровно в 12:00 и продолжался девять часов. Вместе с ведущими драйв-шоу "Поехали" и шоу "Мурзилки Live" звезды раздавали слушателям оставшуюся в денежном фонде игры сумму, а затем разыграли суперприз.

Филипп Киркоров, Денис Клявер, Dabro, Ваня Дмитриенко, 5sta Family, IOWA, "Градусы", Виктор Салтыков, Оксана Почепа (Акула), Доминик Джокер, "Город 312", "Фабрика", Митя Фомин, Galibri & Mavik, "ВИА Гра", Родион Газманов, Шура, "Новые Самоцветы", Люся Чеботина приехали на "Авторадио", чтобы поздравить страну с наступающим праздником и поддержать игроков своими лучшими хитами.

В 2022 году "Авторадио" продолжит дарить слушателям крутые подарки. Подробности можно узнать на сайте.