Шесть специалистов "Россети Тюмень" вошли в золотую сотню кадрового резерва энергетики РФ

ТАСС, 23 декабря. Шесть работников "Россети Тюмень" стали финалистами Всероссийского конкурса "Лидеры энергетики" и вошли в золотую сотню кадрового резерва страны. Всего на конкурс было подано более 3 тыс. заявок, в том числе 153 от специалистов "Россети Тюмень". Об этом сообщили в четверг в управлении по связям с общественностью энергокомпании.

Отборочные мероприятия проходили в течение года. В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой все этапы соревнований проходили дистанционно. В результате оценки интеллектуальных способностей и профессиональных компетенций в сотню лучших специалистов вошли шесть представителей компании "Россети Тюмень": Антон Гулиев, Павел Зязев, Михаил Лемдянов, Артем Лопатин, Александр Полозов и Андрей Приймак.

"Участие в конкурсе - это возможность получить новый опыт, расширить границы своих знаний и скорректировать вектор дальнейшего профессионального развития. До финальных состязаний дошли действительно лучшие, достойные представители предприятий электроэнергетики страны. Сотня финалистов - это профессионалы, которые знают специфику своего дела. Приятно осознавать, что ты в их числе", - прокомментировал победу начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии когалымского филиала Михаил Лемдянов.

Все победители конкурса включены в состав управленческого кадрового резерва Группы "Россети". Кроме того, они получили образовательные гранты и сертификаты на доступ к электронной библиотеке, которые позволят реализовать индивидуальную программу развития и повышения компетенций.

"Лидеры энергетики" - первый отраслевой проект, который проводится по методике конкурса "Лидеры России". Он организован ПАО "Россети" в партнерстве с АНО "Россия - страна возможностей" для руководителей среднего звена с целью формирования управленческого резерва из числа талантливых и мотивированных специалистов и создания "социального лифта" для энергетиков. В 2021 году конкурс проведен во второй раз.