Драма "Чемпион мира" выйдет в прокат 30 декабря

ТАСС, 23 декабря. 30 декабря в прокат выйдет драма "Чемпион мира" (18+) о напряженном поединке за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Главные роли исполнили звезды российского кино Константин Хабенский и Иван Янковский.

Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева объяснила, почему новый фильм будет интересен не только любителям шахмат. "Вслед за “Легендой № 17” (18+) и “Движением вверх” (18+) студия “ТРИТЭ” Никиты Михалкова продолжает собственную традицию снимать качественные и популярные среди зрителей кинодрамы по мотивам ярких побед отечественного спорта. На этот раз в центре сюжета - легендарный матч за мировую шахматную корону 1978 года между советским гроссмейстером Анатолием Карповым и эмигрировавшим из СССР в Швейцарию Виктором Корчным. Но во главу угла ставится не спортивная составляющая, а судьбы великих людей, их характеры со всеми слабыми и сильными сторонами. Новый фильм - не байопик об Анатолии Карпове и Викторе Корчном, а кинодуэль двух личностей, каждая из которых сама по себе достойна отдельной картины. Для авторов важны чувства, мысли, страхи, сомнения двух гроссмейстеров, столкновение их мировоззрений", - отметила она.

"Нелишним будет вспомнить, что 36 лет назад в мировом кино уже прогремел фильм об этом матче. Французско-швейцарско-люксембургская драма “Диагональ слона” (18+) взяла “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”. В той картине имена и фамилии гроссмейстеров были изменены, а сюжет строился на грязных играх вне шахматной доски, когда наглый перебежчик пытается ментально задавить слабого здоровьем советского гроссмейстера. Но создателям “Чемпиона мира” не интересны закулисные интриги, хотя, возможно, они имели место в реальности. Это жизненная драма, баталия величайших умов и загадочных душ Карпова и Корчного. Даже бегство Корчного из СССР в новом фильме представлено не как предательство, а как желание реализовать себя за пределами страны. Для него шахматы - это война, и в игре он привык вести себя как боец на поле брани. А для молодого вундеркинда Карпова, защищавшего титул чемпиона мира, матч превратился в мучительную пытку. На него давили со всех сторон: советская власть, провокации американцев, враждебность Корчного, но Карпов, находившийся на грани нервного срыва, выстоял и одержал победу, игнорируя политическое значение матча и настроившись только на чистую игру", - добавила Лемешева.