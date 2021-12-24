"ПСБ Лизинг" выиграл национальную премию "Лизинговая сделка года"

ТАСС, 24 декабря. Группа компаний "ПСБ Лизинг" совместно с холдингом "Вертолеты России" и Национальной службой санитарной авиации (НССА) выиграли национальную премию "Лизинговая сделка года" за контракт по поставке вертолетов для НССА. Участниками лизинговых проектов, номинированных на премию в этом году, стали более 340 компаний, сообщила в четверг пресс-служба ПСБ.

"Для нас большая гордость получить высокую профессиональную оценку со стороны лизингового сообщества России. Сделка на сегодняшний день является самым крупным контрактом на поставку гражданской российской вертолетной техники для одного эксплуатанта и имеет огромную социальную составляющую. Для реализации контракта были разработаны специальные модификации вертолетов, сформирована практически уникальная финансовая модель для лизингополучателя с использованием льготного финансирования и государственных гарантий", - пояснил гендиректор "ПСБ Лизинг" Сергей Огиенко, слова которого приводит пресс-служба.

В рамках контракта НССА было поставлено 29 вертолетов "Ми-8МТВ-1" и 37 "Ансатов" на общую сумму 28 млрд рублей, а срок лизинга – 15 лет. Сделка по поставке вертолетов для санитарной авиации имеет большое значение для реализации нацпроекта "Здравоохранение" и развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

"Поставка вертолетов в интересах Национальной службы санитарной авиации - это задача государственной важности, и ее выполнение было бы невозможным без надежного финансового партнера, которым выступила группа компаний "ПСБ Лизинг". Первые машины в рамках данного проекта уже приступили к работе в регионах России", - добавил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов, слова которого приводит пресс-служба.

В этом году на соискание наград профессионального конкурса лизинговых проектов было подано 107 лизинговых сделок, заключенных в России с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. Участники лизинговых проектов - лизингодатели, лизингополучатели, поставщики предмета лизинга, а также банки и страховые компании, принимавшие участие в сделках.