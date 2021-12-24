"Главные кадры. Россия": выпущен альбом с лучшими снимками ТАСС с начала XX века

ТАСС, 24 декабря. Фотоальбом, рассказывающий о жизни страны с начала XX века и до наших дней, выпустило агентство ТАСС. Он приурочен к 95-летию Фотохроники агентства, которое отмечается в этом году, и создан в партнерстве с ОАО "РЖД".

В книге "Главные кадры. Россия" собрано более 300 фотографий. Ее тематические разделы посвящены важнейшим и самым ярким событиям в разных сферах жизни страны – от политики и общества до науки и спорта. На страницах альбома представлены уникальные кадры о покорении космоса, научных и спортивных успехах, экономических достижениях, живописные виды российской природы, репортажи с мероприятий общественной, религиозной и культурной жизни.

По словам генерального директора ТАСС Сергея Михайлова, такой комплексный взгляд поможет читателю "не просто увидеть, но осознать и почувствовать, насколько велика и многообразна Россия". "Шумные города и тихие уголки, всемирно известные деятели и простые люди, масштабные события и совсем частные, камерные истории – все отразилось в оптике наших фоторепортеров. Надеюсь, что снимки ТАСС помогут каждому не только увидеть что-то новое, но и лучше почувствовать Россию, проникнуться ее духом, ощутить тепло ее людей. Ведь здесь в каждом кадре, в каждом запечатленном мгновении живет частичка русской души", – отметил Михайлов в своем приветствии читателям фотоальбома.

Отдельная рубрика в издании посвящена событиям, связанным с пандемией COVID-19. В нее вошли работы, рассказывающие о том, как Россия противостоит болезни. Их главными героями стали врачи из различных регионов страны, работающие в "красных зонах" больниц. Еще один раздел посвящен международному фотоконкурсу News Photo Awards. Overcoming COVID, организованному ТАСС и призванному отметить нелегкий труд фотожурналистов во время пандемии. В разделе представлены работы победителей конкурса.

В альбоме также собраны кадры, ставшие классикой советской и мировой фотожурналистики, которые сняли Евгений Халдей, Наум Грановский, Валентин Мастюков, Марк Редькин, Валентин Соболев, Владимир Мусаэльян, Юрий Белинский и многие другие известные фотокорреспонденты агентства. Всего в издание включены работы почти ста авторов.

Партнером проекта стало ОАО "РЖД" – одна из крупнейших в мире железнодорожных компаний по объему пассажирских и грузовых перевозок. Совместные проекты ТАСС и ОАО "РЖД" позволяют информировать широкую аудиторию о новостях не только в сфере транспорта, но и всей социально-экономической жизни страны, сообщили в компании.

Фотослужба ТАСС – одна из крупнейших в России и СНГ. Сегодня редакция фотоинформации агентства выпускает свыше 600 эксклюзивных репортажных снимков и новостных видеоматериалов в сутки. Уникальный исторический фонд ТАСС насчитывает около 1 млн снимков, которые были оцифрованы в 2015–2016 годах. Всего в медиабанке агентства (tassphoto.com) хранится около 28 млн изображений, в числе которых архивные и современные снимки собственных фотокорреспондентов ТАСС и партнерских агентств.