ПСБ увеличит размер кредита по программам военной ипотеки с 2022 года

ТАСС, 24 декабря. Максимальная сумма кредита по программам военной ипотеки на первичном и вторичном рынке, а также по программе рефинансирования ПСБ вырастет с 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"С 1 января 2022 года ПСБ увеличивает максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки. По новым условиям максимальная сумма кредита по программам "Новостройка. Военная ипотека", "Вторичный рынок. Военная ипотека" увеличена до 3 млн 810 тыс. рублей, по программе "Рефинансирование. Военная ипотека" - до 3 млн 795 тыс. рублей, но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту", — говорится в сообщении.

Первоначальный взнос по данным программам должен составить от 20%, а максимальная сумма кредита не должна превышать 80%. Кредит предоставляется на срок до 25 лет, но не позднее достижения заемщиком возраста 50 лет. Для зарплатных клиентов ПСБ действует ставка 6,6%, для остальных военнослужащих — 6,75%.

"ПСБ является лидером по выдаче военной ипотеки. Мы намерены удерживать первенство и оставаться лучшим банком на этом рынке как по условиям кредитования, так и по удобству обслуживания клиентов, а также развитию цифровых сервисов", — приводит пресс-служба слова руководителя центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марины Заботиной. Она напомнила, что с 1 января 2022 года в России будет установлен новый размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы (НИС), который теперь составит более 311 тыс. рублей в год. "Увеличение размера целевого жилищного займа для участников НИС позволило нам улучшить условия по программам военной ипотеки. Военнослужащие смогут решить жилищный вопрос на более комфортных условиях, например, выбрав квартиру большей площади или без доплаты из собственных средств, а решение о выдаче кредита в ПСБ принимается сразу в день обращения", — приводит пресс-служба слова Заботиной.



Федеральным законом от 6 декабря 2021 года. № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" установлен новый размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы, который составит теперь 311 044,5 рубля в год. С 1 января 2022 года ежемесячно на счет военнослужащего – участника НИС будет поступать 25 920 рублей. Эта же сумма будет перечисляться в счет погашения ипотечного кредита независимо от того, какой размер платежа указан в графике.