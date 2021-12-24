Виртуальная экспозиция ПАО "МЗИК" запущена в канун 50-летия музея предприятия

ТАСС, 24 декабря. Виртуальный двойник экспозиции ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") начал работать на официальном сайте предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "МЗИК".

"Посетить выставочную экспозицию теперь может любой желающий. Виртуальный тур по залам музея представлен на официальном сайте предприятия", - сказано в сообщении.

Выставочная экспозиция ПАО "МЗИК" (12+) - это 155-летняя история предприятия, отраженная в военной и гражданской продукции завода, архивных документах и фотографиях. Всего фонд музея насчитывает более 8700 экспонатов, в том числе уникальных, среди которых первая бронзовая пушка с нарезным орудием, легендарные "трехдюймовка" и "сорокапятка", обломки американского самолета Lockheed U-2, сбитого 1 мая 1960 года сделанной на заводе имени М.И. Калинина ракетой, другие экспонаты.

"Попасть в музей обычному екатеринбуржцу, а тем более гостю города, всегда было непросто. Как правило, экскурсии организовывались для школьников и студентов, ветеранов других предприятий города и региона, различных делегаций. Но в связи с пандемией и их число сократилось до минимума. Распахнуть двери музея помогли цифровые технологии и ребята из детских технопарков "Кванториум", с которыми завод сотрудничает уже несколько лет", - рассказали на предприятии.

Виртуальный двойник музея создали юные таланты из Севастополя, Новоуральска, Первоуральска и Моздока в рамках хакатона по 3D-моделированию. "Символично, что цифровая версия появилась в преддверии 50-летнего юбилея, который выставочная экспозиция ПАО "МЗИК" отметит в 2022 году", - добавили в пресс-службе.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", МЗИК ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и другие, постоянно совершенствуя эту категорию техники.