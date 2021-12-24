В 2021 году покупка квартиры с низкой ипотечной ставкой потеснила аренду

ТАСС, 24 декабря. Аналитики группы "Самолет" сравнили портрет покупателей на рынке первичной недвижимости в сегменте масс-маркет в 2020 и 2021 году.

Если в 2020 году почти половина клиентов приобретала квартиры для родителей или детей (45%), в уходящем году в лидеры мотивации выбился отказ от аренды. Чтобы переехать в собственную квартиру, ее планируют купить 18% клиентов (10% - в 2020 году). Порадовать квартирой детей и родителей в 2021 году были готовы только 16% клиентов.

Одним из определяющих параметров выбора квартиры как в 2020, так и в 2021 году оставалось наличие отделки - 21 и 23% соответственно. Вообще, желание заселиться сразу в готовую квартиру все больше охватывает аудиторию. Если в прошлом году рассматривать квартиру с выполненной меблировкой были готовы всего 44% покупателей, то в этом году - уже 54%.

По итогу 2021 аналитики отменили уменьшение ядра покупателей со среднемесячным доходом на семью в пределах 70-100 тыс. рублей. С 46% в 2020 году количество таких покупателей в 2021 уменьшилось до 26%. Доля перераспределилась в пользу покупателей с доходом 50-70 тыс. рублей (8 и 20% соответственно) и менее 50 тыс. рублей (4 и 8%). Эти цифры стали отражением двух тенденций - общего снижения доходов населения в постпандемийное время и - частично - выходом на рынок субсидированных ипотечных программ. Кроме государственной программы, девелоперы предложили покупателям собственные решения с привлекательными условиями. Например, группа "Самолет" предоставила покупателям возможность приобрести квартиру по ипотечным ставкам от 2,99%.

Также увеличение числа покупателей с невысокими доходами может объяснить рост количества клиентов из регионов. Москвичи потеряли 6% (58 и 52% в 2020 и 2021 годах), из которых 4% забрали жители Московской области, а 2% - из других регионов.

Говоря о портрете клиента первичной недвижимости в 2021 году, необходимо отметить рост числа покупателей в возрасте 35-45 лет (до 39%) и одновременное уменьшение (до 3%) молодых людей от 18 до 25 лет. Плюс - на рынок вышли сеньоры в возрасте 65+, их немного, всего 1%, но в прошлом году таких вообще практически не было.

Большинство покупателей в 2021, как и в 2020, заняты в торговле, медицине и строительстве.

На 2пп (с 5 до 7%) в 2021 году выросло число собственников бизнеса. А вот количество офисных работников уменьшилось на 4%.

Группа "Самолет"

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Сегодня компания является одним из крупнейших федеральных девелоперов и входит в ТОП-10 застройщиков России по объему текущего строительства.

Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.

"Самолет" специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов.

С момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,3 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет более 20 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.