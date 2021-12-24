Лауреаты программы "Развитие регионов. Лучшее для России" рассказали о своих проектах

ТАСС, 24 декабря. Для чего компании развивают свои проекты в регионах России? Почему это так важно? Программы по развитию регионов России помогают поддерживать и стабилизировать экономику страны, формируя новые рабочие места и создавая инфраструктуру. 16-17 декабря в Сочи состоялась пятая программа "Развитие регионов. Лучшее для России"(16+), выделяющая лучшие проекты, формирующие экономический климат страны. "Развитие регионов. Лучшее для России" - событие, которое демонстрирует достижения в сфере качества жизни населения регионов и социально-экономическом развитии в региональной перспективе. Общими усилиями создается лучшее будущее, способствуя повышению качества жизни в городах. Поэтому мы решили узнать у лауреатов программы, чем их проект-победитель полезен с точки зрения развития регионов России. Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова сообщила: "Сегодня два проекта платежной системы "Мир" стали лауреатами премии развития регионов. Они оба призваны сделать жизнь людей более удобной. Первый - Карта жителя региона, которая позволяет собрать на одной банковской карте "Мир" целый ряд дополнительных сервисов. Например, проездной в транспорте, пропуск в школу или в вуз, читательский билет, такая карта может быть альтернативой полису ОМС и СНИЛС, одновременно быть скидочной картой в магазины и так далее. Одна карта с огромным числом возможностей. Конечно, людям удобнее носить с собой всего один пластик, а не груду зачастую ненужных каждый день карточек", - рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир".

Описание Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова © Пресс-служба Программы "Развитие регионов. Лучшее для России"

Представитель платежной системы отметила, что региональная власть и бизнес тоже получают выгоду от таких проектов. В первую очередь, за счет того, что экономят средства на выпуске разных карт. Намного быстрее и выгоднее "записать" все необходимые функции на одну национальную карту, чем обеспечить выпуск, доставку и обслуживание отдельных карт. В стране уже работают 23 таких проекта. "Второй проект мы представили в области транспорта. Его задача - сделать проезд в общественном транспорте дешевле для пассажиров и показать жителям региона, что безналичная оплата - это современный, удобный, выгодный и безопасный способ оплаты. За четыре года реализации наших транспортных инициатив жители страны сэкономили на проезде больше 2 млрд рублей. Они просто совершали привычные поездки и расплачивались картой "Мир". Всю разницу в стоимости проезда перевозчикам компенсируем мы, а региону помогаем развивать систему безналичных платежей на транспорте", - добавила Мария Точилова, представитель платежной системы "Мир". Руководитель группы регионального развития международной логистической компании "СДЭК" Ольга Роденко сообщила: "СДЭК - логистическая компания, которую узнают на всех континентах. Уже много лет мы с партнерами-франчайзи работаем, чтобы обеспечить людям и бизнесу своевременную доставку.

Описание Руководитель группы регионального развития международной логистической компании "СДЭК" Ольга Роденко © Пресс-служба Программы "Развитие регионов. Лучшее для России"

Франшиза - отличный вариант для молодых предпринимателей и тех, кто хочет сменить род деятельности. Партнер начинает строить собственный бизнес с крупной компанией, в которой выстроены и отлажены операционные процессы. Это позволяет получать поддержку на всех этапах работы. Цель СДЭК - быть ближе к клиентам. Для этого мы создаем новые форматы франшизы, делая ее более доступной не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах. Это позволяет не только масштабировать сеть, но и дает интернет-магазинам возможность расширять географию продаж и увеличивать прибыль. Важная цель - развитие районных центров и отдаленных населенных пунктов, запуск новых магистралей для повышения качества и скорости доставки. Рост сети СДЭК в райцентрах позволяет стимулировать бизнес, в том числе в поселках, где ранее не было возможности продвижения продукции из-за отсутствия или нехватки ресурсов логистики. Франшиза позволяет увеличить количество рабочих мест в регионах вне зависимости от ранее полученного опыта сотрудников. При поддержке управляющей компании люди осваивают новые для себя навыки и становятся успешными франчайзи. Мы регулярно участвуем в конференциях, выставках и других мероприятиях, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства в регионах, выстраиваем крепкие и долгосрочные отношения с партнерами". Коммерческий директор гостиничного комплекса "Имеретинский" Наталья Лихобабина поделилась: "Имеретинский" находится в самом центре олимпийской столицы России и изначально история нашего комплекса была неразрывна с темой спорта. Поэтому и спустя семь лет после проведения зимних игр, мы продолжаем поддерживать спортсменов разных команд и возрастов.

Описание Коммерческий директор гостиничного комплекса "Имеретинский" Наталья Лихобабина © Пресс-служба Программы "Развитие регионов. Лучшее для России"

После проведения Олимпиады в 2014 году наш комплекс стали выбирать отечественные и зарубежные спортивные команды, в качестве точки-остановки во время соревнований или сборов. После на "Имеретинский" обратили внимание представители молодежных команд из разных регионов России. В этот момент началась новая глава в развитии гостиничного комплекса. Мы понимаем, что, принимая юных спортсменов, мы оправдываем ожидания не только тренеров, но и родителей. Отправляя своих детей в "Имеретинский", они уверены, что их детям комфортно и безопасно. В "Имеретинский" заселяются футболисты, хоккеисты и атлеты не только с юга страны, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов. Комплекс имеет уникальное географическое расположение: он окружен горами с одной стороны и морем с другой. Это позволяет детям тренироваться и укреплять здоровье одновременно. Зачастую спортивные клубы выбирают для заселения групп Прибрежный квартал. Заметив эту тенденцию, в 2020 году, руководством комплекса "Имеретинский" было принято решение выделить внутри него отдельный мини-квартал, который стал носить название "Чемпионский". Все на его территории подготовлено для жизни детских групп: безопасные игровые площадки, две зоны workout с тренажерами, баскетбольными кольцами, специальным напольным покрытием - все для того, чтобы дети могли продолжить играть и заниматься спортом, в свое удовольствие. Дети - будущее нашей страны. Принимая и поддерживая юных спортсменов, гостиничный комплекс "Имеретинский" вносит свой вклад в воспитание будущих мировых чемпионов". Генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян сообщил: "Открытие новых центров притяжения туристов способствует развитию Республики Крым, как туристического бренда, изменению представления большинства о сервисе в регионе, а следствие и росту туристического потока. На территории Mriya Resort & SPA таких объектов несколько: японский сад "Шесть чувств", семейный тематический парк "Дримвуд", а с 2021 года и Центр винного туризма Winepark.



Описание Генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян © Пресс-служба Программы "Развитие регионов. Лучшее для России"