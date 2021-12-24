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Итоги года и планы на будущее определили на заседании Генеральной Ассамблеи ЕАКОП

На заседании также выбрали страну, которую будет представлять новый генеральный директор ЕАКОП

ТАСС, 24 декабря. Ежегодное заседание Генеральной Ассамблеи Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) состоялось 23 декабря. В онлайн-формате генеральный секретарь конфедерации вместе с ее участниками подвели итоги года, выявили точки роста, обозначили цели на будущее и выбрали страну, которую будет представлять новый генеральный директор ЕАКОП. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В работе Генеральной Ассамблеи ЕАКОП приняли участие представители ведущих организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами из Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Азербайджанской Республики, Республики Молдова и Турецкой Республики. Также в качестве наблюдателей в работе Генеральной Ассамблеи приняли участие представители Государственного агентства по интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI) и Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики.

В 2021 году истекает срок полномочий действующего генерального директора ЕАКОП, который избирается сроком на один год. Первым этапом смены руководства является определение страны-участника, которая предложит кандидата на вакантный пост. Участники единогласно приняли решение о том, что в 2022 году генеральным директором ЕАКОП будет представитель Кыргызской Республики.

Вторым важным событием стало решение о вступлении в ЕАКОП представителей общественного объединения правообладателей Республики Молдова "MORA", которые после прохождения всех юридических процедур станут полноправными участниками ЕАКОП.

Оценивая работу действующих членов Конфедерации, отметим, что деятельность всех и каждого была направлена, в первую очередь, на поддержку правообладателей в период пандемии.

Представители ЕАКОП из Российской Федерации в 2021 году приняли ряд спасительных для творцов решений: в два раза уменьшили размер обязательного минимального сбора с региональных радиостанций, что позволило создать контакт с телерадиовещателями. Также было выдвинуто два предложения на перспективу: освободить организации от уплаты НДС по сделкам по распоряжению исключительными правами и внести поправки в законодательство в части совершенствования взаимоотношений авторов с цифровыми сервисами.

Участники ЕАКОП в течение года активно добивались принятия и реализации мер по поддержке авторов и правообладателей. Так, Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь участвовал в работе по обсуждению национального законодательства в области права интеллектуальной собственности. Помимо этого, не прекращалась работа по защите авторов и правообладателей, в том числе в судебном порядке.

Общественная организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами, созданная авторами, исполнителями и производителями фонограмм Республики Армения "Армавтор" добилась привлечения внимания к ситуации в творческой сфере во время пандемии, что позволило получить финансовую помощь со стороны правительства Республики Армения.

В Республике Казахстан и Республике Узбекистан внедрили практику по снижению роялти и предоставлению скидок плательщикам авторского вознаграждения на период эпидемиологических ограничений.

Важным направлением деятельности Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент) в 2020-2021 годах стало проведение просветительских мероприятий и создание инфраструктуры для развития инноваций.

Генеральным секретарем ЕАКОП была предложена стратегия деятельности ЕАКОП на 2022 год - имплементация цифровых решений в работу участников Конфедерации, объединение информационных потоков для качественного обмена информацией и обеспечения прозрачности деятельности всех членов организации.

"Важно не только имплементировать систему обмена информацией, но также радикальным образом улучшить прозрачность отчетности. Многие государственные регуляторы отмечают, что для государства приоритетным и наиболее интересным партнером с точки зрения коллективного управления является та организация или объединение организаций, которые обеспечат им возможность наиболее быстро, просто и четко видеть, что происходит в области коллективного управления. Мы должны приложить все усилия для того, что наша общая работа стала еще более эффективной, а значит наиболее востребованной государством и обществом", - заявил генеральный секретарь ЕАКОП Андрей Кричевский.

Достижение поставленных целей требует открытости, честности и строгого соблюдения закона. К всеобщему сожалению некоторые участники ЕАКОП выбрали иной путь, в результате чего руководством ЕАКОП был представлен на голосование вопрос исключения таких организаций из состава Конфедерации. На основании анализа полученной от регулирующих органов власти информации об имеющихся нарушениях в работе ряда организаций, присутствующими на заседании Генеральной Ассамблеи ЕАКОП было принято решение о прекращении членства в ЕАКОП следующих объединений: общества "АзАвтор", управляющего как авторскими, так и смежными правами на территории Азербайджанской Республики; "Национальной Ассоциации по Защите Интеллектуальной Собственности" ANPCI (Республика Молдова). В отношении третьей организации - Казахстанского Авторского Общества (КазАК) - ожидается юридически обоснованная информация, подтверждающая устранение допущенных организацией нарушений. Участие КазАК в ЕАКОП приостановлено сроком на один год.

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