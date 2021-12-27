МТС Live и Sony Music Entertainment открыли кастинг концертных промоутеров

ТАСС, 27 декабря. Ребята в возрасте от 15 до 22 лет могут пройти бесплатный обучающий видеокурс (12+) , в котором эксперты МТС Live и Sony Music Entertainment поделятся личным практическим опытом организации мероприятий разного масштаба, включая подбор площадки и форматов, запуск успешной рекламной кампании, тонкости работы со звездами, и другие лайфхаки.

"Индустрия развлечений постоянно развивается, требуя новых решений и подходов к ведению бизнеса, вместе с рынком трансформируются и профессии в этой сфере. Концертный промоутер - это не просто менеджер, договаривающийся о выступлении артистов, а настоящий специалист-универсал, который одинаково хорошо чувствует предпочтения аудитории, разбирается в форматах мероприятий и площадках, умеет общаться со звездами, знает, как привлечь внимание общественности к своим проектам. При подготовке курса мы с партнерами стремились показать ребятам всю многогранность и глубину этой профессии, поэтому привлекли экспертов от всех направлений и каждый в отдельном уроке рассказал о самом важном в своей работе. Надеемся, юные зрители оценят наш подход, вдохновятся построить карьеру в индустрии развлечений, а кто-то из участников в будущем станет частью нашей команды", - отметил генеральный директор "МТС Энтертейнмент" Михаил Минин.

По словам руководителя Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольги Юрковой, программа по концертному промоушену открывает принципиально новую главу в истории "Поколения М".

"Во-первых, мы добавляем в проект профориентационную составляющую: начинаем знакомить ребят с востребованными современными специальностями, в которых они могут реализоваться. Во-вторых, задействуем при этом уникальную экспертизу экосистемы МТС. Впервые за все время существования "Поколения М" мастерами выступают не только представители российских творческих объединений, музеев, вузов и известные артисты, но и команда нашей дочерней компании "МТС Энтертейнмент". Коллеги - настоящие гуру Event-индустрии, у них за плечами организация множества крупнейших шоу, концертов, мюзиклов, открытие "Студии МТС Live", запуск спектаклей с элементами дополненной реальности и другие значимые кейсы. Юные участники "Поколения М” получают уникальную возможность узнать все самое интересное об этом из первых уст", - подчеркнула Ольга Юркова.

Экспертами от МТС Live выступают: руководитель направления промоутерства Янина Татарицкая; руководитель по стратегии и развитию Владимир Агеев; директор по маркетингу мероприятий Дмитрий Шмелев; продюсер, руководитель направления привилегий и партнерств Илья Дыбов. Мастерами от Sony Music Russia стали руководитель отдела A&R Григорий Юлкин и продюсер и саунд-дизайнер студии Василий Перепелицын.

Желающие юноши и девушки также смогут поучаствовать в федеральном кастинге, победитель которого приедет в Москву, чтобы применить полученные знания на практике - помочь команде МТС Live организовать одно из масштабных мероприятий. Для этого необходимо в видеоформате ответить на вопросы о том, почему возникло желание стать промоутером и как участник видит свою роль в организации ярких событий, а затем загрузить ролик на сайт "Поколения М".

Помимо предоставления образовательных и творческих возможностей, "Поколение М" приобщает ребят к благотворительности. Участвуя в проекте, они помогают своим тяжелобольным сверстникам. Все активности на онлайн-платформе и в соцсетях (загруженные работы, лайки и репосты) МТС переводит в деньги и направляет на лечение детей в регионы. С помощью "Поколения М" уже собраны более 22 млн рублей на 63 операции.