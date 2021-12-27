Курганмашзавод может стать участником программы по развитию промышленного туризма в России

ТАСС, 27 декабря. Гражданское производство ПАО "Курганмашзавод" (входит в НПО "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех) включено в список объектов, рассматриваемых Агентством стратегических инициатив (АСИ) для организации на их территории промышленного туристического маршрута. Как рассказали в пресс-службе ПАО "Курганмашзавод", члены экспертного регионального совета АСИ побывали на предприятии с ознакомительной технической инспекцией в декабре.

Визит начался от центральной проходной, где на постаменте установлена боевая машина пехоты БМП-2. Сборку гражданской продукции гости увидели в агрегатном производстве. Там им показали, как собирают технику, и какова она в действии. Коммунально-строительная машина МКСМ продемонстрировала свои возможности по мобильности в цехе, а гусеничный вездеход ТМ-140 испытали на заводском полигоне, предложив экспертам прокатиться по зимнему лесу.

"Неожиданно здорово, эмоции невероятные. Машина идет мягко, хотя дорогу поровнее не выбирали. Как на дорогом внедорожнике ехали. Водитель - суперпрофессионал. Считаю, что ТМ-140 создан не только для непроходимых дорог, но и для туризма. В Курганскую область нужно обязательно ехать, чтобы поучаствовать в промышленных турах", - приводят в пресс-службе слова одного из экспертов, генерального директора ООО "Майс Маркет" Сергея Рыжова после поездки на гусеничном вездеходе.

В пресс-службе отметили - откроет ли Курганмашзавод свои проходные для туристов, вопрос пока не решенный. Сейчас идет работа по формированию стоимости экскурсий, в частности, на Курганмашзавод. В качестве претендентов для включения в программу промышленного туризма на территории Зауралья, кроме ПАО "Курганмашзавод", рассматриваются также НПО "Курганприбор", Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования, завод дорожной техники "Регион 45" и компания "Зауральские напитки". Кроме Курганской области, экспертный совет Агентства стратегических инициатив России рассматривает в качестве территорий для промышленного туризма еще около 30 регионов.

"Цель организаторов промышленного туризма - создание и внедрение модели механизма сотрудничества для улучшения имиджа и повышения открытости российских региональных предприятий, формирование потребительской лояльности к продукции российских брендов, поддержки профориентации молодежи, создания нового турпродукта для привлечения туристического потока", - сказано в сообщении.

О предприятии

ПАО "Курганский машиностроительный завод" - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России. Единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. Несколько десятилетий завод производит конкурентоспособную продукцию, повышая престиж российского оружия на мировом рынке. В последние десятилетия предприятие вступило в новую фазу своего развития, в которой органично сосуществуют блоки военной и гражданской продукции. Широкий ассортимент продукции гражданского назначения уверенно завоевывает российские и зарубежные рынки. С февраля 2019 года ПАО "Курганмашзавод" входит в НПО "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех.

АО "НПО "Высокоточные комплексы" образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав Госкорпорации Ростех.