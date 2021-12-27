Группа компаний Ctrl2GO подвела итоги сезона работы Первого карбонового полигона

ТАСС, 27 декабря. Группа компаний Ctrl2GO в 2021 году создала карбоновую ферму, действующую на территории Первого карбонового полигона. Они расположены на территории национального парка "Угра" в Калужской области.

Была разработана проектная документация по климатическому проекту и сделан расчет поглощения парниковых газов, то есть расчет результата климатического проекта. На данный момент начали валидацию проекта в VERRA, которая занимается сертификацией проектов по сокращению углеродных выбросов и переводом их в торгуемые углеродные кредиты.

"Таким образом, можно говорить, что наша компания может реализовать полный цикл создания карбоновых ферм - от выбора перспективных мест для размещения до монетизации результатов работы карбоновых ферм", - заявил ТАСС Николай Дурманов, вице-президент по научно-техническому развитию Ctrl2GO и специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности.

В течение сезона 2021-го года на Первом карбоновом полигоне прошло более 10-ти мероприятий с участием представителей бизнеса нефте- и газо-перерабатывающей отрасли, банковских структур, федеральных и региональных органов власти и международных институтов, посвященных климатическим проектам. "В следующем году состоится запуск ряда таких бизнес-проектов. Они будут касаться и создания карбоновых ферм в разных экосистемах, различных регионах, и климатических ESG стратегий компаний", - пояснил ТАСС управляющий директор блока Агро Ctrl2GO Сергей Ипп.

"Действующая карбоновая ферма работает в двух режимах: лесная карбоновая ферма и сельскохозяйственная карбоновая ферма", - рассказал Николай Дурманов.

На обеих частях фермы в течение сезона 2021 были проведены различные эксперименты по повышению поглощения углерода экосистемами, которые показывают положительные результаты. В случае с лесами территории были применены специальные комплексные удобрения, на луговых участках были подсажены различные секвестрационные травяные смеси. Углеродный баланс территорий измерялся с помощью технологий, которые были разработаны и внедрены на Первом карбоновом полигоне в период 2020-2021 годов. "То есть появилась практическое воплощение наших технологий в виде работающего климатического проекта", - пояснил Дурманов.

На Первом карбоновом полигоне, который работает уже второй сезон, также были продолжены работы по исследованию углеродного баланса лесных участков. Если в прошлом году внимание было сосредоточено на молодых лесах, выросших на заброшенных территориях, то в этом сезоне работы были расширены на коренные леса, то есть деревья старше 80-ти лет. "В этом году были проведены исследования с использованием лидара, лазерного сенсора, которые позволяют точно оценивать биомассу и ее состояние дистанционными методами: не просто сколько там биомассы, а её состав, в том числе сухостой, лесоповал, объем подлеска и пр. - рассказал Дурманов.

На полигоне были проведены эксперименты по повышению секвестрации углерода лесными территориями. Один из них - прореживание леса, регулированный древостой. Другое - удобрение различными комбинациями удобрений. Точный подсчет эффекта будет проведен к концу второго сезона, то есть в 2022 году, но уже сейчас можно говорить, что предположения ученых о механизме повышения продуктивности лесных экосистем были верны.

Что касается сельскохозяйственного направления деятельности, были составлены искусственные травяные ценозы. "Мы составили из разных растений такие комбинации, которые, по нашему мнению, должны обеспечить интенсивный рост и максимальную устойчивость. Например, применялись семена трав с глубокой корневой системой, фиксирущих азот или структурирующих почву", - пояснил Дурманов. Это позволяет создать устойчивые травяные экосистемы, которые эффективно поглощают углекислоту уже в первый год роста. "Если эффект от высаженных деревьев необходимо ждать 10-15 лет, то с использованием сельскохозяйственных технологий прирост секвестрации CO2 можно ощутить уже в первый год. Это особенно важно, с учетом того, что в России далеко не везде есть лесные территории с правильным углеродным балансом, поэтому необходимы альтернативные климатические проекты", - поясняет вице-президент.

Первый карбоновый полигон создан группой компаний Ctrl2GO и был представлен в сентябре 2020-го года. Он расположен на территории Национального парка Угра в Юхновском районе Калужской области. Площадь полигона составляет более 600 га. Ctrl2GO разрабатывает технологии высокоточного мониторинга углеродного баланса природных экосистем, апробирует технологии увеличения секвестрации и регенеративного земледелия, и управляет карбоновыми фермами - предприятиями новой секвестрационной индустрии.

На Первом карбоновом полигоне занимаются сбором экологически значимой информации при помощи космических, беспилотных и наземных систем, полевым анализом территории с учетом объема биомассы, видового состава растений и состояния почв, созданием программных продуктов для обработки и использования полученной информации, адаптацией существующих математических моделей для анализа текущей ситуации на исследуемых территориях. На основе этих данных и технологий создаются цифровые модели "двойники" исследуемых участков, показывающие с высокой точностью углеродной баланс каждого из них.