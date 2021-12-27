На фестивале "Путешествие в Рождество" можно будет посмотреть игру и тренировки хоккеистов

ТАСС, 27 декабря. В дни проведения фестиваля "Путешествие в Рождество" (0+) праздничная площадка, которая находится в районе Коптево, приглашает всех желающих посмотреть игру и тренировки настоящих хоккейных профессионалов. Здесь проходят спортивные мероприятия, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Зрителям предлагают три различных формата: тренировки, "хоккейные челленджи" и выставочные игры. На лед выйдут молодые спортсмены, которые уже могут поделиться опытом.

Каток на площадке ждет всех, кто увлекается или интересуется хоккеем, а также юных гостей, которые мечтают играть в этот вид спорта.

"Спортивные мероприятия являются неотъемлемой частью программы традиционного и любимого фестиваля "Путешествие в Рождество": зимние виды спорта можно назвать одними из самых популярных у москвичей и гостей нашего города. Именно поэтому и в этом году гости площадок могут покататься на коньках, поиграть в керлинг, а также посмотреть выступления профессиональных хоккеистов", - рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Мероприятия на катке в Коптево будут проходить в трех форматах. Тренировки подразумевают не только демонстрацию того, как отрабатываются разные элементы, но и интересные детали, которые необходимо знать тем, кто хочет научиться делать победные броски и буллиты.

"Хоккейные челленджи" подразумевают демонстрацию мастерства профессиональных хоккеистов. А во время выставочных игр зрители могут наблюдать ледовые сражения команд, чтобы почувствовать атмосферу спортивных состязаний и стать участниками большого хоккейного праздника.

Также на площадке будут проходить съемки выпусков для хоккейно-развлекательного канала "Hockey Brothers" на платформе YouTube.

В спортивной программе принимают участие известные спортсмены:

Всеволод Крамарев, кандидат в мастера спорта по хоккею с шайбой, серебряный призер Молодежной хоккейной лиги в составе ХК "Красная Армия";

Денис Качин, кандидат в мастера спорта по хоккею с шайбой, играл в северо-американских юниорских лигах и Высшей хоккейной лиге России (ХК "Ижсталь");

Иван Агеев, кандидат в мастера спорта по хоккею с шайбой, воспитанник ХК "ЦСКА", играл в Высшей хоккейной лиге России;

Павел Корниенко, кандидат в мастера спорта по хоккею с шайбой, играл в Высшей хоккейной лиге России за ХК "Красноярские рыси"

Максим Абрашин, играл в Высшей хоккейной лиге России;

Владимир Дьяченко, играл в Высшей хоккейной лиге, большую часть карьеры провел в клубе ВХЛ "Динамо".

Все мероприятия фестиваля "Путешествие в Рождество" организуются с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям площадок необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.

Программу фестиваля "Путешествие в Рождество" можно посмотреть на сайте.

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