Театральная постановка к 20-летию ТМК получила "серебро" фестиваля Bea World Festival

ТАСС, 27 декабря. Театрализованная постановка "Производство как искусство", созданная к 20-летию Трубной Металлургической Компании (ТМК), получила "серебро" международного фестиваля ивент-индустрии Bea World Festival. Проект занял второе место в номинации B2I (business to internal), в которой участвовали корпоративные ивент-проекты для внутренней аудитории.

Фестиваль является главным отраслевым маркером для рынка событий, в этом году мероприятие второй раз подряд прошло в онлайн-формате. На конкурс были поданы проекты, реализованные в 27 странах мира. В состав жюри конкурса вошли профильные руководители крупнейших глобальных промышленных компаний и организаций. Спектакль "Производство как искусство" стал единственным российским проектом, который вошел в шорт-лист сразу в трех категориях.

Спектакль был поставлен российским режиссером Василием Бархатовым с мая по октябрь 2021 года в действующих цехах Волжского (ВТЗ), Северского (СТЗ) и Синарского (СинТЗ) трубных заводов, а также Первоуральского новотрубного (ПНТЗ), Таганрогского металлургического (ТАГМЕТ) и Челябинского трубопрокатного заводов (ЧТПЗ). Представление посмотрели около 18 тыс. человек - сотрудники заводов и приглашенные гости.

Постановка представляет собой масштабное мультимедийное шоу, где актерская игра сочетается с графическим фото- и видеорядом, проецируемым на несколько видеоэкранов, световым сопровождением и авторской музыкой. В ее основу легла притча, сюжет которой перекликается с мифами и легендами разных народов мира и повествует в метафорической форме об истории металлургии. Спектакль на каждом из предприятий персонализирован - в графическое оформление были добавлены элементы, связанные непосредственно с заводом и городом, где проходил показ.

"В год 20-летия ТМК мы организовали целый ряд масштабных мероприятий, призванных транслировать на весь коллектив общие ценности компании - открытость, постоянное развитие и безупречное качество. Важно было также укрепить у сотрудников чувство гордости за свою профессию и сплотить коллективы предприятий, расположенных в разных регионах страны. Театрализованное шоу отлично справилось с этой задачей - коллеги напрямую ассоциировали себя с сюжетной линией и ощутили всю значимость и ответственность своей работы, сопричастность к общему делу. Особенно ценным стало то, что в этом процессе приняли участие сотрудники предприятий, вошедших в состав ТМК только в 2021 году", - сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.