В честь столетнего юбилея Юрия Никулина прошли праздничные мероприятия

ТАСС, 28 декабря. В юбилейный 2021 год при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры РФ и Правительства Москвы Региональный общественный благотворительный Фонд помощи артистам цирка "Цирк и милосердие" и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре провели ряд ярких мероприятий, посвященных Юбилею Юрия Владимировича Никулина (0+).

С 23 по 26 августа 2021 года прошли "Дни открытых дверей" в Региональном общественном Благотворительном фонде "Цирк и милосердие".

Фонд посетили дети из многодетных семей, кадеты военного училища, участники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", дети с ограниченными возможностями здоровья.

Артисты и ветераны цирка поделились с гостями интересными историями из цирковой жизни, показали цирковые номера и мастер-классы.

24 сентября 2021 года в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке прошла премьера новой программы "КЛОУН", приуроченная к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина.

8 октября 2021 года в Москве, в доме на Большой Бронной состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски на фасаде дома, где со своей семьей с 1971 года жил Юрий Владимирович Никулин.

Автор мемориальной доски - скульптор, народный художник Российской Федерации, Александр Рукавишников.

Золотое полотнище с доски снимали сын артиста, Директор Цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин и министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

С 26 по 28 октября 2021 года в Оздоровительном комплексе "Снегири" Управления Делами Президента Российской Федерации прошел "Фестиваль-карнавал", посвященный 100-летию со дня рождения Ю. В. Никулина.

Гостями фестиваля были дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей социальных учреждений города Москвы.

Фестиваль проходил с участием артистов Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре.

4 декабря 2021 года в Смоленском драматическом театре имени А.С. Грибоедова прошел творческий вечер "Юрию Никулину 100 лет!".

Ведущий вечера - заслуженный артист России Денис Юченков. Опираясь на автобиографичную книгу Юрия Никулина "Почти серьезно", он провел зрителя по линии судьбы великого артиста, высвечивая ее яркие моменты: комичные и радостные воспоминания детства, годы войны, творческая работа в Цирке на Цветном бульваре, в котором Юрий Никулин проработал 50 лет.

Пред началом творческого вечера для представителей СМИ был организован пресс-тур на родину Юрия Никулина - город Демидов Смоленской области.

С 10 сентября по 16 декабря 2021 года Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы, Музей Ю.В. Никулина и Региональный общественный благотворительный фонд помощи артистам цирка "Цирк и милосердие" провели конкурс творческих работ "Мой старый цирк, Цветной бульвар…".

К участию в конкурсе приглашались школьники и студенты от 7 до 18 лет.

16 декабря члены жюри определили победителей.

Лучшей работой в номинации "Исследовательская работа" стала работа третьеклассницы Школы имени Артема Боровика, Варвары Склянкиной под руководством педагога Елены Ивановной Устиновой.

14 декабря в Цирке Никулина на Цветном бульваре прошло мероприятие "Мой старый цирк, моя любовь", где впервые были показаны новые цирковые номера, созданные специально к юбилею. На мероприятии велась видеосъемка и онлайн-трансляция.

16 декабря 2021 года в 14:00 и в 19:00 в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре прошли праздничные мероприятия.

"Мероприятие начиналось с грандиозного "Шут-Парада". Изначально парад планировался как уличный и должен был пройти в Москве 1 сентября. Но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки был перенесен. Он состоялся на арене Цирка Никулина. В невероятных, потрясающей красоты костюмах на арену вышли ходулисты, жонглеры, гимнасты, клоуны. Артисты балета в оригинальных масках заполнили сцену. Расписанные сказочными узорами надувные фигуры цирковых слонов медленно поднимались над ареной и почти достигали купола цирка, где работали воздушные гимнасты" - рассказали организаторы мероприятия.

О невероятно ярком творческом пути Юрия Никулина зрителям рассказал заслуженный артист России Александр Олешко.

В его повествование гармонично вплетались цирковые номера акробатов, эквилибристов, гимнастов. На сцене оживали кадры из известных фильмов режиссера Леонида Гайдая с участием Юрия Никулина. В цирковые номера органично влились выступления звезд эстрады и кино. Весте с артистами цирка выступали: Лев Лещенко, Кристина Орбакайте, Надежда Бабкина, Игорь Николаев, Наталья Варлей, Олег Газманов, Владимир Винокур, Наташа Королева, Сосо Павлиашвили.

18 декабря 2021 года - День рождения Юрия Владимировича Никулина.

Более пятидесяти лет он проработал в Московском цирке на Цветном бульваре, ставшем ему и его семье родным домом. И по традиции День рождения Юрия Никулина отметили именно там.

18 декабря в 14:30 состоялось цирковое представление "Счастье - это так просто!" и оригинальный Шут-парад.