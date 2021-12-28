В Уфе подвели итоги Международной недели бизнеса

ТАСС, 28 декабря. С 15 по 18 декабря в столице Республики Башкортостан прошел форум "Международная неделя бизнеса - 2021: инвестиции в будущее".

Форум дал возможность подвести итоги года, наработать стратегии на будущее и поблагодарить инвесторов, которые вкладываются в экономику региона, отметил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В Международной неделе бизнеса приняли участие 1675 человек. Из них: 159 VIP-гостей, 86 спикеров, 68 журналистов и 1223 участника, в том числе иностранные делегации из Турции, Республик Беларусь, Казахстан, Узбекистан и других.

За четыре дня форума в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора прошли: три церемонии награждения - конкурс "100 лучших товаров России - 2021", конкурс "Предприниматель года" и региональный инженерно-конструкторский конкурс "Кибердром Башкортостан"; три пленарных заседания; два форума "Республиканский форум родителей" и деловой форум "Kazakhstan-Bashkortostan", 30 тематических сессий с онлайн-трансляцией, две премии - Всероссийская телевизионная премия "ТЭФИ-Капитал" и региональная бизнес-премия "Время первых" и другие.

Главный результат: подписаны 15 соглашений о намерениях и взаимодействии на общую сумму $100 млрд.

Почетными гостями и спикерами сессий стали: генеральный директор АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Вероника Никишина, генеральный директор АО "Корпорация МСП" Александр Исаевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Тунисской Республики в Российской Федерации Тарак Бен Салем, председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, исполнительный секретарь Делового Совета Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) Сергей Канавский, Президент Международного форума стран БРИКС Ананд Пурнима и многие другие.

Модераторами сессий выступили: журналист Александр Гордон, телеведущая Мария Ситтель, заместитель генерального директора информационного агентства России ТАСС Андрей Соколов, управляющий директор РБК ТВ Илья Доронов и другие.