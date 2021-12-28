Интерактивная экскурсия о Битве за Москву вошла в программу "Пушкинская карта"

ТАСС, 28 декабря. Интерактивная экскурсия "Битва за Москву. Первая Победа" (6+) по новой масштабной экспозиции вошла в программу "Пушкинская карта". Теперь школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет, держатели карт, смогут бесплатно посетить экскурсию по уникальному музейному пространству.

"Музей Победы присоединился к проекту "Пушкинская карта" 1 сентября 2021 года. За четыре месяца по этой программе наш музей посетили более 2,5 тыс. человек. Мы стараемся сделать так, чтобы молодым людям было интересно на наших экскурсиях, чтобы у них появилось желание снова вернуться в музей, Уверен, новая программа не оставит никого равнодушным", - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Экскурсия "Битва за Москву. Первая Победа!" буквально погружает посетителей в атмосферу обороняющейся столицы, дает возможность прочувствовать, примерить на себя испытания, выпавшие на долю москвичей. Интерактивная программа проходит по новой экспозиции, которая открылась в Музее Победы к 80-летию начала контрнаступления в Московской битве. На площади 1200 кв. м воссоздана Москва в самый сложный для города период войны. Исторически достоверные декорации и современные технологии - проекции, голограммы и т.д. - создают "эффект присутствия". Гости побывают в московской квартире и на станции метро, на Арбате и Красной площади, в призывном пункте и на передовой. Экскурсия дополнена элементами иммерсивного театра - смотрители экспозиции являются одновременно актерами, благодаря которым историческое пространство "оживает". Посетители смогут пообщаться с героями событий - соседкой семьи Звонаревых, военкомом на призывном пункте, где записывают в народное ополчение, участником отряда противовоздушной обороны, сотрудником метрополитена и кинооператором, который снимает советское контрнаступление. ТАСС выступил информационным партнером экспозиции.