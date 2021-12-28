Более 647 тыс. клиентов "Ингосстраха" пользуются приложением IngoMobile

ТАСС, 28 декабря. На текущий момент приложением страховой компании "Ингосстрах" IngoMobile (4+) пользуется свыше 647 тыс. уникальных клиентов, прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 67%. В период с января по ноябрь 2021 года пользователи совершили почти 71 тыс. покупок страховых полисов через мобильное приложение. Это на 109% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее популярным приобретаемым видом страхования по данным за 11 месяцев стало ОСАГО - его оформили более 49 тыс. клиентов. Полис каско купили 1,8 тыс. человек, страхование ипотеки приобрели около 7,5 тыс. человек, застраховали квартиру и/или загородный дом более 5,7 тыс. пользователей, около 5,5 тыс. клиентов оформили туристический полис для поездок за рубеж.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать приложение IngoMobile более удобным, обеспечить высокий уровень качества нашего сервиса, который позволит получать услуги быстро и комфортно. Данные доказывают, что мы на правильном пути - более 647 тыс. уникальных клиентов уже активно пользуются нашим приложением, решая различные вопросы, связанные со страхованием, и мы уверены в том, что эти цифры будут только расти в следующем году", - отметил директор департамента развития отношений с клиентами и онлайн-бизнеса компании "Ингосстрах" Сергей Мруз.

Напомним, что сегодня IngoMobile - это полноценный онлайн-офис, который позволяет текущим клиентам компании продлить любой страховой полис и получить доступ ко всей информации по страховым договорам. С помощью мобильного приложения IngoMobile пользователи могут воспользоваться следующими услугами: оформление или продление страхового полиса, заявление о страховом случае и отслеживание статуса по нему, получение направления на ремонт, выбор клиники по полису ДМС, запись к врачу онлайн, заказ гарантийного письма, получение напоминание о продлении полиса, оплата до 50% стоимости полиса баллами программ лояльности "Ингосстрах Бонус" для зарегистрированных пользователей и многое другое.

Проект "Мобильное приложение IngoMobile" - лауреат множества профессиональных премий и конкурсов, полученных за функционал, качество, удобство использования и дизайн. В том числе проект стал победителем COMNEWS AWARDS 2020 в номинации "Лучшее цифровое финансовое решение" и занял первое место в Индексе Цифрового Застрахованного - первом аналитическом показателе в России, оценивающем уровень цифровизации продуктов и услуг страховых компаний для клиентов-физических лиц.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.