Глава ПСБ: эксперный совет ГД по поддержке ОПК наладил контакт с ведомствами и холдингами

ТАСС, 28 декабря. Экспертный совет Госдумы по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК сумел выстроить конструктивное взаимодействие с ведомствами, крупнейшими предприятиями и холдингами и экспертным сообществом. Об этом заявил глава ПСБ Петр Фрадков, выступая в понедельник на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

"В течение всего года экспертный совет вел кропотливую работу по систематизации и выработке решений проблемных вопросов, направленных на развитие отрасли. Нам удалось выстроить конструктивное взаимодействие с крупнейшими предприятиями и холдингами, государственными ведомствами, экспертами. Результатом стали адресные инициативы по повышению финансовой устойчивости организаций, которые были поддержаны всеми участниками рынка", - сказал Фрадков, подводя итоги работы совета в 2021 году, его цитирует пресс-служба ПСБ.

В расширенном заседании приняли участие руководители министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти, представители крупных машиностроительных и оборонных корпораций, предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, говорится в сообщении.

По словам Фрадкова, в 2021 году на рассмотрение экспертного совета поступило 146 предложений, из них 38 находятся в высокой степени готовности. Он добавил, что, учитывая сложность имеющихся в работе инициатив и их комплексный характер, при поиске решений экспертный совет намерен опираться на опыт и поддержку Бюро Центрального совета Союза машиностроителей, комитета Госдумы по промышленности и торговле, комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", правительства России, профильных федеральных органов исполнительной власти.

"Мы с коллегами по экспертному совету в первую очередь нацелены на создание максимально взвешенных, оптимальных для всех участников рынка решений. Наша общая цель - соблюдение интересов государства, обеспечение стабильной работы всей отрасли, успешное выполнение гособоронзаказа. Очевидна значимость этой деятельности и ее широкие рамки. Вместе мы выполним поставленные перед нами задачи", - сказал Фрадков.