"Роснефть" вошла в топ-5 и стала лидером среди компаний ТЭК в ESG рейтинге RAEX-Europe

ТАСС, 28 декабря. "Роснефть" стала лучшей в нефтегазовой отрасли и вошла в топ-5 российских компаний независимого европейского ESG рейтинга агентства Rating-Agentur Expert RA (RAEX-Europe). Об этом говорится, в сообщении компании.

Рейтинг ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) составляется европейским рейтинговым агентством RAEX-Europe на основе оценивания экологичности, качества социальных условий и управления. На конец 2021 года в ESG рейтинге RAEX-Europe приняли участие 155 российских компаний.

Согласно оценкам ESG рейтинга RAEX-Europe, "Роснефть" получила особенно высокую оценку по показателям в области корпоративного управления. Позитивное влияние на положение "Роснефти" в рейтинге оказала возросшая открытость компании по вопросам ESG в медиа. В частности, в декабре в интервью газете "Ведомости" первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро заявлял, что "Роснефть" является одним из лидеров ESG-повестки.

Компания последовательно уделяет приоритетное внимание охране окружающей среды. С 2007 года "Роснефть" ежегодно публикует отчеты в области устойчивого развития. Также компания является членом Глобального договора ООН, а в декабре 2018 года одобрила стратегию в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН. В декабре 2021 года "Роснефть" представила новую стратегию компании до 2030 года, которая учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, глобальным энергетическим переходом, необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии.

Так, стратегия "Роснефти" предусматривает не только снижение углеродного следа, но и достижение чистой углеродной нейтральности к 2050 году. Для этого уже к 2030 году компания планирует сокращение выбросов на 25%, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа, сокращение интенсивности выбросов метана ниже 0,2%, перевод собственного транспорта на низкоуглеродное топливо, развитие сети газомоторного топлива и сети электрозаправок, производство и реализация авиатоплив. Важной частью стратегии также является увеличение доли газа: с 2013 года по 2020 год "Роснефть" уже увеличила добычу газа в 1,6 раза - до 62,8 млрд куб. м в год, а к 2025 году доведет его долю в общем объеме добычи до 25% с 20% к концу 2020 года.

Опережая мейджоров

По такому показателю, как удельные выбросы парниковых газов "Роснефть" опережает многих иностранных и российских мейджоров. Так Дидье Касимиро отмечал, что коэффициент выбросов CO2-эквивалента на 1000 б. н. э. у "Роснефти" составляет примерно 42,7. "Для сравнения, если посмотреть на данные ESG-платформы Bloomberg, у Chevron этот коэффициент равен 50,5, у российской нефтяной компании "Лукойл" – 57,4, у группы "Газпром" – 64,6. А вот у TotalEnergies он составляет 36,5, у BP – 35,8. Эти компании считаются лидерами энергоперехода", - рассказал Касимиро. Но он добавил, что если брать в расчет не только интенсивность выбросов, а совокупно оценивать их вместе с масштабом и сложностью деятельности компаний, то "Роснефть", безусловно, лидирует.

Кроме того, по мнению Касимиро, недооцененной метрикой остается интенсивность энергопотребления. По его словам, интенсивность энергопотребления "Роснефти" сегодня составляет 82,4 МВт ч на 1000 б. н. э., тогда как у TotalEnergies эта цифра составляет 97,9, у BP – 141,8, у Chevron – 221,1, у группы "Газпром" – 271,5. "За последние три года мы повысили энергоэффективность компании на 15%, что позволило избежать выбросов парниковых газов в размере примерно 4 млн т CO2-эквивалента", - отметил Касимиро. Он также добавил, что энергоэффективность – яркий пример соблюдения принципов ESG при сохранении устойчивости и прибыльности бизнеса.

Другие оценки

У "Роснефти" сильные позиции и в других международных ESG рейтингах.

На прошедшей в сентябре в Нью-Йорке 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН "Роснефть" получила статус компании – лидера в области устойчивого развития и была включена в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD. Компания также признана одним из лидеров ESG рейтинга Bloomberg среди ведущих компаний нефтегазовой отрасли.

Также в 2021 году рейтинговое подразделение Лондонской фондовой биржи FTSE Russell подтвердило вхождение "Роснефти" в состав социально ответственных компаний участников международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series - по своим показателям "Роснефть" опережает 90% участников этого рейтинга из нефтегазовой отрасли. Опережает "Роснефть" средний уровень в таких рейтингах как CDP (Carbon Disclosure Project) и в рейтинге устойчивого развития S&P Global Corporate Sustainability Assessment.

По оценкам инвесткомпаний, фокус "Роснефти" на ESG в целом имеет высокую оценку и поддержку инвесторов. Так в американском инвестбанке JP Morgan одним из ключевых катализаторов привлекательности "Роснефти" называют обновление ее стратегии, в том числе, в части мер борьбы с изменением климата.