ТАСС, 28 декабря. Пермский край присоединился к проекту "Экосистема Города" (16+). На первой всероссийской платформе развития территорий смогут зарегистрироваться молодые архитекторы и урбанисты в возрасте от 18 до 35 лет.

В декабре было подписано соглашение между Министерством спорта Пермского края, Министерством по туризму и молодежной политике Пермского края, Роскультцентром и компанией "Культура потребления". Согласно договоренностям, финалисты всероссийского конкурса среди молодых архитекторов разработают проект спортивного комплекса "Комета", который до 2026 года будет реализован в микрорайоне Новые Ляды города Перми.

Организаторы приглашают молодых архитекторов и урбанистов в возрасте от 18 до 35 лет зарегистрироваться на платформе "Экосистема Города" - первой всероссийской платформе развития территорий, работающей с задачами федерального значения. Онлайн-заявку можно подать до 16 февраля 2022 года, участие бесплатное.

После подачи заявки молодые архитекторы становятся участниками настоящей лаборатории: в течение нескольких месяцев их ждет обучающий курс от лидеров креативной индустрии "Архитектура и урбанистика", работа с профессиональными наставниками-практиками, нетворкинг, обмен опытом и знаниями.

По итогу обучения будет отобрано 50 наиболее перспективных проектов, авторы которых примут участие в очных архитектурных воркшопах. Финалом станет защита перед жюри, в которое войдут эксперты, архитекторы и представители администрации регионов.

Пять лучших проектов будут воплощены в жизнь до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в 5 регионах РФ, и один из них - Пермский край.

По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, инициативы молодых и активных людей имеют особое значение для будущего региона. "Пермский край - это территория развития молодежи. Мы заинтересованы, чтобы каждый школьник и студент мог проявить свои способности и таланты, а их лучшие проекты и инициативы были реализованы. Мнение молодежи ценно, так как сегодня именно она во многом определяет будущее Прикамья. Мы продолжим создавать условия, чтобы вам было комфортно жить и учиться в Пермском крае", - подчеркнул губернатор.

Проект предлагает эффективную модель новой урбанизации: с одной стороны, стремится повысить качество жизни горожан и создать современную городскую среду в регионах, с другой - открыть молодым специалистам новые возможности для реализации своих идей и раскрытия творческого потенциала.

Среди кураторов и экспертов проекта - Олег Шапиро, архитектор, сооснователь архитектурного бюро WOWHAUS, Екатерина Гольдберг, партнер архитектурной студии Orchestra design, Никита Токарев, директор архитектурной школы МАРШ, Пётр Толпин архитектор, руководитель отдела развития и спецпроектов объединения "Манеж", CEO архитектурного бюро DD:A|D, Сергей Станкевич, архитектор, помощник губернатора Псковской области и др.

В настоящее время к проекту "Экосистема Города" также присоединились Липецкая, Тульская и Нижегородская области. В плане работы - подписание соглашений с еще одним регионом РФ. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Наш проект "Экосистема Города" даёт участникам прекрасную возможность для профессионального роста и получения профильных заказов. Участие в создании проекта спортивного комплекса “Комета” - это не только колоссальный опыт для молодых специалистов, но и возможность для региона получить качественный проект, созданный совместной командой молодых и опытных архитекторов", - отметила руководитель Роскультцентра и директор фест-форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова.

"Спортивная инфраструктура переосмысляется нечасто, и работают в сфере ее проектирования специализированные команды архитекторов. Возможность подумать, в чем состоит современный пользовательский сценарий и дизайн-опыт, которые необходимы новому горожанину - сложная и увлекательная задача для участников лаборатории", - рассказала СЕО компании "Культура потребления" Дария Женихова.

"В команде проекта “Экосистема Города” задействовано профессиональное сообщество с уникальным опытом в том или ином архитектурном направлении. За время развития в ФГБУ "Роскультцентр" направления "архитектура и урбанистика" мы разработали порядка 30 концептуальных архитектурных решений для различных регионов РФ. Мы работали с общественными пространствами, зданиями и даже объектами культурного наследия федерального значения", - отметила руководитель Всероссийского урбанистического хакатона "Города", начальник отдела регионального развития Роскультцентра Ольга Шубникова.

ТАСС - генеральный информационный партнер.