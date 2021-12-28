Эксперты обсудили вопросы формирования достоверного контента о здоровье и здравоохранении

ТАСС, 28 декабря. В ТАСС 28 декабря состоялась пресс-конференция "Безопасная кровь, ответственное донорство, качественная медицинская помощь: противодействие распространению недостоверной информации".

Здоровье - одна из самых популярных тем не только разговоров, но и запросов в Интернете. Каждую минуту "Яндекс" спрашивают о здоровье более 5 тыс. раз, количество запросов в Google о здоровье - 130 в секунду, а количество просмотров на YouTube видео, связанных со здоровьем, - 12 млн в месяц.

Пандемия COVID-19 выявила новые проблемы в информационном поле, спровоцировала появление фейков не только о самом заболевании, его профилактике и лечении. Недостаточная медиаграмостность населения, недостоверная информация в СМИ и сети Интернет оказала негативное влияние на сферу донорства, привела на какое-то время к снижению донорской активности.

"Необходимо выявить мифы, которые существуют в теме донорства крови и донорства костного мозга, совместно с экспертным сообществом создать качественный контент и заниматься просвещением населения", - сказала директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк.

В 2021 году Национальный фонд развития здравоохранения при поддержке Фонда президентских грантов реализовал социальный проект "Достоверно о здоровье. Развитие основ медицинской грамотности и информационной культуры". Задачи проекта: исследовать искаженные представления по темам, связанным с охраной здоровья, сформировать достоверный контент и повысить медиаграмотность населения.

В рамках пресс-конференции руководитель Практики социального анализа и консультирования ВЦИОМ Андрей Даудрих рассказал о мифах и стереотипах россиян в сфере здравоохранения, выявленных в ходе исследования проекта.

Эксперты в области здравоохранения в рамках прямого эфира представили актуальные данные по донорству крови, костного мозга, онкогематологии и вирусологии.

Ольга Эйхлер, начальник Управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА, рассказала, что более 1,2 млн человек стали донорами крови и ее компонентов в 2021 году. Из них доноры крови - 84 %, плазмы - 12%, тромбоцитов- 4%. Общее количество донаций крови составило 2 060,8 тыс., донаций плазмы - 394,6 тыс., тромбоцитов - 112,6 тыс., что практически соответствует уровню 2020 года.

Татьяна Гапонова, главный внештатный трансфузиолог Минздрава России, отметила, что в России в большей части совершаются безвозмездные донации. По словам Татьяны Гапоновой, количество отводов по маркерам инфекций в России сократилось в 2020 году (по сравнению с 2016 годом). "Можно с уверенностью сказать, что доноры крови отличаются хорошим здоровьем. Чтобы стать донором, необходимо быть здоровым как физически, так и морально", - сказала она.

Говоря о донорстве костного мозга Татьяна Гапонова сообщила, что Россия пока не входит в топ стран по числу потенциальных доноров костного мозга и ГСК. При этом доноры крови часто готовы вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга, и сейчас на 1 тыс. доноров крови приходится один потенциальный донор ГСК.

По словам директора Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови ФМБА Игоря Парамонова, объединенная российская база данных потенциальных неродственных доноров костного мозга включает 17 организаций-участников, 118 466 потенциальных доноров. Он обратил внимание на самые частые распространенные мифы, прежде всего, что костный мозг берут из позвоночника. Это является стереотипом, который на протяжении долгих лет не могут преодолеть представители здравоохранения. Он также подчеркнул, что сегодня донорство костного мозга - это безопасная процедура.

Главный внештатный специалист-трансфузиолог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов рассказал о наиболее часто встречающихся стереотипах в отношении иммунной плазмы. По его мнению, иммунная плазма помогает определенной категории пациентов, также имеет значение на каком этапе проводится лечение плазмой. Вместе с тем эффективность иммунной плазмы при правильном применении доказана.

Елена Стефанюк подчеркнула, что проект "Достоверно о здоровье" направлен на объединение экспертного сообщества для формирования достоверного контента. В рамках проекта созданы информационные ресурсы, которые помогут лучше разбираться в вопросах в сфере донорства крови, костного мозга, заболеваниях, связанных со злокачественными новообразованиями кроветворной и лимфатической системы. Также она отметила: "Сколько качественного контента мы бы не сделали, если люди не научаться анализировать информацию, то недостоверные данные будут стремительно распространяться".

Это подтвердил Глеб Черкасов, заведующий Центром медиапрактик НИУ ВШЭ. Он подчеркнул, что наиболее уязвимы в сложившейся ситуации пенсионеры и необходимо научить их отличать фэйки. Он также рассказал о планах о реализации совместного с Национальным фондом развития здравоохранения проекта, который поможет данной категории дать грамотными пользователями.

Подробная информация о проекте "Достоверно о здоровье" - на сайте.

Запись трансляции пресс-конференции можно посмотреть на странице фонда или странице ТАСС.