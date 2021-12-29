Премия "Серебряный Лучник" продвигает технологии будущего

ТАСС, 29 декабря. До 15 января продлится прием заявок в номинацию "Продвижение технологий будущего" на соискание Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" (16+).

В номинации, учрежденной в 2008 году, рассматриваются коммуникационные кампании частных и государственных организаций, вузов и музеев и других участников рынка, направленные на популяризацию науки и новых технологий. Эксперты и члены жюри оценивают проекты по поддержке образовательных, экспериментальных, научно-исследовательских и творческих программ, конкурсов, выставок, фестивалей и других мероприятий, которые проводятся для продвижения технологий будущего.

"Десять с лишним лет премия "Серебряный Лучник" аккумулировала опыт коммуникационного сопровождения технологичных и наукоемких проектов. Наши лауреаты продвигают достижения отечественной науки за рубежом, внедряют инновации в российских регионах, ведут цифровую просветительскую деятельность по всей стране. Часть кейсов вошла в книгу "50 Лучших проектов "Серебряного Лучника". Надеемся, что проекты нынешнего года займут достойное место на ее страницах и в истории коммуникационной отрасли. Поддержку номинации оказывает одна из самых технологичных компаний российского рынка - Концерн "Росэнергоатом"", - говорит исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей Надежда Явдолюк.

Также до 15 января принимаются заявки в номинации "Культурно-просветительские проекты", "Продвижение государственных и общественных программ", "Развитие и продвижение территорий", "Образовательные проекты в сфере коммуникаций", "Благотворительность", "ESG-коммуникации: экология и устойчивое развитие" и "ESG-коммуникации: социальная сфера и корпоративное управление". Кроме того, эксперты и члены жюри определят лучшие коммуникационные программы в области корпоративных, маркетинговых, антикризисных коммуникаций. Будет назван лучший региональный проект и вручен Гран-При конкурса.

Церемония награждения победителей состоится 18 февраля в отеле "Метрополь". Предварять ее будут Дни открытых презентаций, который пройдут в Общественной палате Российской Федерации.

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