Башкортостан назвали одной из точек притяжения ШОС

ТАСС, 29 декабря. На пленарном заседании "Международная кооперация. Открывая мир каждому" в рамках Международной недели бизнеса, которая проходила в Уфе с 15 по 18 декабря, встретились представители четырех из восьми стран-членов Международной Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая в 2021 году отмечает свое двадцатилетие. Спикеры высоко оценили бизнес-проекты, реализуемые в Республике Башкортостан, и экспортный потенциал региона.

Тему российско-китайского партнерства затронул исполнительный секретарь делового совета ШОС Сергей Канавский. По его словам, страны находятся в поисках новых путей двустороннего взаимодействия в изменившихся глобальных условиях и пробуют расширять сотрудничество за счет новых сфер и регионов. В этом отношении спикер высоко оценил потенциал Башкирии.

"Башкортостан является одной из точек притяжения ШОС. Мы постоянно движемся в поиске точек соприкосновения. Множество мероприятий переведено в онлайн, но это не влияет на качество принимаемых решений", - рассказал Сергей Канавский.

Модератор сессии - ведущая программы "Вести" на телеканале "Россия" Мария Ситтель - адресовала Премьер-министру Республики Башкортостан Андрею Назарову вопрос о том, в чем заключается залог успеха кооперации башкирского бизнеса с деловыми партнерами. Он пояснил, что любая кооперация или партнерство возможны лишь при наличии взаимного доверия, а оно складывается исходя из того, как прежде выполнялись взятые сторонами на себя обязательства.

"Это доверие формируется на основе того, какой имидж, какие экономические результаты и преимущества дает то или иное партнерство. Башкортостан обладает всеми нужными характеристиками, чтобы это партнерство было успешным. Инвесторы должны быть уверены, что власти делают все, чтобы условия и правила работы были комфортными, безопасными и выгодными. В нашей республике этому вопросу мы уделяем очень большое внимание и ведём здесь системную работу. Как результат, мы вошли в первую пятерку регионов России по благоприятному инвестиционному климату", - рассказал премьер-министр Башкортостана.

В дискуссии также приняли участие - заместитель председателя Хатлонской области Республики Таджикистан Акрам Сулаймонзода; заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, главный государственный ветеринарный инспектор Республики Беларусь Иван Смильгинь; генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли Гао Ци; президент международного форума стран БРИКС Ананд Пурнима; заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан - Узбекистан по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Расул Зарикеев.