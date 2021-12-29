"Россети Тюмень" обеспечили новые мощности крупному месторождению нефти Западной Сибири

ТАСС, 29 декабря. "Россети Тюмень" создали электросетевую инфраструктуру для развития одного из крупнейших в Западной Сибири месторождений нефти - Мамонтовского. Специалисты компании ввели в эксплуатацию подстанцию "Суворовская" и линию электропередачи 110 кВ в ХМАО-Югре. Стоимость инвестиционного проекта составила порядка 1,2 млрд рублей, сообщили в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"Всего два года понадобилось энергетикам на ввод в эксплуатацию питающего центра. Новые мощности позволят компании "Роснефть" полностью реализовать потенциал одного из старейших центров добычи углеводородов в Югре. За полвека здесь добыто порядка 600 млн тонн нефти, а количество скважин превысило 1 тыс.", - сказано в сообщении.

Для подключения новой подстанции к своим сетям "Россети Тюмень" построили линию электропередачи протяженностью 3,7 км. Она соединила подстанцию "Суворовская" с воздушной линией 110 кВ "Пыть-Ях - Лосинка". В рамках инвестиционного проекта проведена реконструкция участка действующей ЛЭП длиной 1,85 км: заменены восемь железобетонных опор на более легкие, металлические, а их фундамент усилен за счет увеличения глубины погружения свай. Модернизация позволила значительно повысить надежность работы энергообъекта, расположенного в болотистой местности.

Кроме того, для обеспечения высокоскоростной передачи технологической информации между подстанцией и нефтеюганским филиалом "Россети Тюмень" было построено 3,7 км волоконно-оптических линий связи. Специалисты могут отслеживать более 1 400 сигналов телеметрии в режиме реального времени. Для оснащения питающего центра использовано оборудование российского производства.

Инвестиционная деятельность "Россети Тюмень" синхронизирована с планами региональных властей и направлена на создание условий для экономического роста в регионе. Строительство новой подстанции включено в схему и программу развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, добавили в компании.