Свердловские депутаты приняли участие в благотворительной акции "Елка желаний"

ТАСС, 29 декабря. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, а также председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов, зампредседателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Игорь Аксенов стали участниками всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" - они подарят детям книги и конструктор "Лего". Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального парламента.

"Людмила Бабушкина исполнит желание 11-летней девочки, мечтающей о коллекции книг серии "Дисней. Холодное сердце". Сергей Никонов подарит 8-летнему мальчику конструктор "Лего", а Игорь Аксенов осуществит мечту 11-летнего мальчика, который хотел иметь книгу "Лес секретов" Эрина Хантера", - говорится в сообщении.

Бабушкина отметила, что депутаты ежегодно приобретают подарки детям из сметы Законодательного Собрания и от себя лично. "В этом году большое внимание мы уделяем детям врачей, спасающих людей от коронавирусной инфекции в муниципальных образованиях Свердловской области. И, конечно, мы не забываем о детях, находящихся в детских домах, а также из малообеспеченных семей. <…> В прошлом году я выполнила желания трех ребятишек, они были очень рады, а мне было вдвойне приятно", – поделилась она.

В Свердловской области благотворительная акция проходит при поддержке волонтерского центра РМК "Сила Урала" и Благотворительного фонда РМК.

"Благотворительная акция позволила тысячам детей (от 3 до 17 лет) с проблемами здоровья или находящимся в трудной жизненной ситуации, а также пожилым люди от 60 лет с инвалидностью загадать свои желания. До конца февраля известные политики, деятели культуры и искусства, меценаты и все неравнодушные люди могут исполнить мечту и подарить праздник нуждающимся", - добавили в пресс-службе.