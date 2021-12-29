Подвели итоги реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры

ТАСС, 29 декабря. Впервые за последние 30 лет ФГБУК РОСКОНЦЕРТ подготовил и реализовал Всероссийский гастрольно-концертный план ведущих театров и национальных коллективов страны (16+).

В рамках плана проходили гастроли по двум программам: "Большие гастроли" (16+) театров и гастроли государственных национальных коллективов "Мы - Россия" (16+). Уникальный и беспрецедентный проект Министерства культуры Российской Федерации позволил широко и эффективно провести гастроли учреждений культуры, творческих коллективов и вузов во всероссийском и международном масштабах.

"Всероссийский гастрольно-концертный план формируется по единым общим правилам для всех творческих коллективов страны, - подчеркивает генеральный директор ФГБУК РОСКОНЦЕРТ Андрей Малышев. - Впервые он создан по принципу: любой театр - федеральный или центральный, театр кукол или ТЮЗ из отдаленного региона - все получают поддержку по единым правилам, так же, как и государственные национальные коллективы. Благодаря этому Плану, сформированному РОСКОНЦЕРТом по поручению Минкультуры России, в гастрольной деятельности задействованы все 85 регионов нашей великой Родины, а также страны ближнего зарубежья".

В 2021 году состоялись гастроли 20 федеральных, 110 региональных, 86 детских, 9 зарубежных, 32 частных и 5 студенческих театров.

В федеральном направлении были представлены крупнейшие театральные коллективы страны: Большой и Малый театры, Театр имени Е. Вахтангова, Театр Наций, Национальный драматический театр России (Александринский театр), Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова и другие.

Среди участников зарубежного направления - русскоязычные театры из пяти стран: Южной Осетии, Абхазии, Грузии, Таджикистана и Молдовы.

Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России шанс на государственную поддержку в настоящий момент получает практически каждый творческий коллектив страны. Так, в первый раз в своей истории на "Большие гастроли" из отдаленных российских городов по межрегиональному направлению отправились Государственный театр коренных малочисленных народов Севера (г. Якутск), Ачинский драматический театра (Красноярский край), Театр драмы г. Каменск-Уральского, Бугурусланский городской драматический театр им. Н. В. Гоголя, Шадринский драматический театр и другие.

Среди детских театров новыми участниками программы стали Камчатский театр кукол, Балаковский ТЮЗ им. Е. А. Лебедева, Красноярский ТЮЗ, Псковский театр кукол, Крымский академический театр кукол и другие.

В число присоединившихся частных коллективов вошли "Музыкальное сердце театра", Национальный балет "Кострома", Театральная лаборатория Яны Туминой и др.

Востребованной оказалась программа гастролей национальных коллективов "Мы - Россия". В 2021 году в ней приняли участие 32 коллектива; от Сочи - до Южно-Сахалинска состоялись 268 концертов, в которых приняли участие 1500 артистов, представивших около 2 500 разнообразных национальных костюмов.

Среди участников программы "Мы - Россия" такие прославленные коллективы, как ансамбли "Лезгинка" и "Вайнах", Сибирский русский народный хор, Уральский русский народный хор и другие.

Самыми масштабными по охвату аудитории и количеству городов (их было 26) стали гастроли легендарного Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Старейший национальный коллектив России Кубанский казачий хор выступил в 18-ти городах, среди которых Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Омск.

Благодаря программам "Большие гастроли" и "Мы - Россия", входящим во Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России, огромное количество зрителей в самых разных уголках России получили возможность впервые увидеть постановки современных российских театров, а также выступления национальных коллективов с мировой славой. По итогам Плана можно подтвердить возрождение одного из лучших достижений прошлого - единой гастрольной системы страны.