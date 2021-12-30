Совкомбанк привлек синдицированный кредит в размере $590 млн

ТАСС, 30 декабря. Совкомбанк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму $590 млн сроком на два года. Банк направит средства на финансирование внешнеторговых операций, общекорпоративные цели и финансирование дальнейшего роста портфеля карт рассрочки "Халва" (социально ориентированного продукта банка).

Сделка вызвала большой интерес среди участников рынка, что позволило добиться переподписки суммы займа более чем вдвое и увеличить первоначально заявленную сумму кредита с $250 млн до $590 млн. Кредиторами выступили 17 финансовых институтов, среди которых крупнейшие иностранные и российские банки, а также банки развития, среди них:

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, АО "Альфа-Банк", ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк, Евразийский банк развития, ПАО Банк Зенит и Банк "ВБРР" (АО) выступили в качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов и Букраннеров;

CITIBANK N.A., LONDON BRANCH, CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD., DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN, Международный банк экономического сотрудничества, АО "Банк Интеза", АО "Райффайзенбанк", SBERBANK EUROPE AG, АйСиБиСи Банк (АО), MASHREQ BANK PSC и ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" выступили в качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов;

ING Bank N.V., London Branch координировал сделку и выступил в роли кредитного управляющего.

Документация по сделке подготовлена международной юридической фирмой Allen & Overy, выступавшей юридическим консультантом на стороне кредиторов. Юридическую поддержку Совкомбанку оказала международная юридическая фирма Clifford Chance.

Председатель правления ПАО "Совкомбанк" Дмитрий Гусев сообщил: "Совкомбанк уже третий год подряд успешно привлекает финансирование в форме синдицированных кредитов, увеличивая суммы и срок. Число участников также неизменно растет. На наш взгляд, это свидетельство доверия к Банку со стороны партнеров и высокая оценка результатов нашей работы. Хотел бы выразить признательность как нашим постоянным партнерам, так и банкам, впервые присоединившимся к сделке. Мы уверены в дальнейшем развитии нашего плодотворного сотрудничества".