Приложение Yappy скачали более 1 млн раз

ТАСС, 30 декабря. С момента запуска приложение Yappy (входит в состав "Газпром-Медиа Холдинга") скачали свыше 1 млн человек. При этом общее количество активных пользователей превысило 700 тыс. Объем роликов, доступных для коллабов, составляет более 350 тыс. единиц - это крупнейший в русскоязычном пространстве банк контента для свободного общего использования.

Новая социальная сеть на базе UGC-видеостока для создания и просмотра коллабов стала доступна пользователям на платформах iOS и Android 29 ноября 2021 года. Ранее в течение 7 месяцев более 1500 блогеров участвовали в бета-тестировании и запуске Yappy. Среди них: Анна Хилькевич, Алексей Савко, Александр Зарубин, Анатолий Цой и другие селебрити.

Ключевые особенности платформы - интуитивно понятный интерфейс и подключение к совместным проектам в одно касание. Для создания и редактирования вирусных видео - будущих коллабов со своими единомышленниками или блогерами - пользователям доступен широкий набор инструментов.

Так, в специальной медиа-комнате можно вместе пройти все этапы создания контента: обсудить сценарий ролика, отредактировать и опубликовать его. Все это значительно сокращает время, необходимое для продакшена, и дает возможность чаще радовать подписчиков уникальным контентом. А значит любой, уделяя всего 5 минут в день созданию своих вариантов видео, может занять свободную блогерскую нишу и стать лидером мнений.

Не менее востребована у пользователей функция реюза. С ее помощью можно увеличить вирусный потенциал видеороликов, досняв свое дополнение к уже запущенным на площадке трендам. Фрагменты для реюза легко найти прямо в ленте приложения, библиотеке или персонализированных подборках.

Все видео делятся на 24 категории. Из них наиболее популярны лайфстайл (30%), песни (14%), липсинг*(10%) и другие.

В 2022 году разработчики Yappy готовят обновления приложения, благодаря которым появятся новые расширенные функции создания коллабов и работой с аудиостоком.

Ранее Yappy приняла участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Платформа организовала специальный стенд, где проходили образовательные и обучающие мероприятия, а также мастер-классы топовых блогеров. Всего в рамках мероприятия было снято более 3,5 тыс. видео в поддержку социальных активностей.

*Липсинг (липсинк, от англ. Lipsync) - создание видеозаписи, в которой персонаж "поет" под фонограмму.