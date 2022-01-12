МТС первой в мире испытала технологию, которая будет использоваться в сетях 5G

ТАСС, 12 января. Компания МТС первой в мире провела тесты uplink агрегации частот 5G в виртуальной среде радиодоступа, построенной на основе концепции виртуализации сетевых функций. Испытанное решение будет широко использоваться в сетях пятого поколения, говорится в сообщении МТС.

Уникальность испытаний, проведенных МТС на территории Центра 5G компании на ВДНХ, заключается в том, что впервые в мире на полностью виртуальной инфраструктуре продемонстрирована работа радиооборудования 5G в режиме агрегации частот в восходящем канале (uplink), когда были объединены низкий и средний частотные диапазоны, сообщили в компании.

"Сетевая виртуализация на коммерческих серверах - стратегический вектор развития телеком-индустрии в мире. С 2012 года ведущим операторам связи, в том числе и МТС, удалось виртуализировать практически все функции на своих сетях, кроме радиодоступа. Результаты нашего тестирования имеют важное значение, поскольку нам удалось снять один из основных технологических барьеров на пути коммерциализации vRAN - отсутствие функционала агрегации спектра, который в данной конфигурации продемонстрирован впервые в мире. Виртуализация радиодоступа является необходимым условием концепции Open RAN, трансформации телеком-операторов в облачных провайдеров, а также строительства инфраструктуры граничных вычислений", - приводятся в сообщении слова директора департамента сети радиодоступа МТС Алексея Маслянкина.

Сегодня операторы связи используют виртуализацию сетевых функций (Network Functions Virtualization, NFV) на различных фрагментах сети, что заменяет целых парк специализированного оборудования на программное обеспечение (ПО), работающего на унифицированных серверах. Следующий шаг телеком-индустрии к стандарту 5G - виртуализация сети радиодоступа (Virtual Radio Access Network, vRAN). Сейчас в базовых станциях цифровая обработка сигнала радиомодуля осуществляется на месте в специальном блоке. Технология vRAN предусматривает перенос обработки радиосигналов со специализированного оборудования вендоров в "облако" на серверы.

Как отметили в компании, виртуализация сетевых функций (NFV), особенно радиочасти, за счет физического разделения ПО и оборудования упрощает и удешевляет модернизацию сетей, и самое главное - ослабляет зависимость операторов связи от поставщиков специализированного телеком-оборудования. Для модернизации фрагментов сети достаточно установить новое ПО, которое работает на обычных серверах, или просто заменить "железо", а не менять целиком как ПО, так и оборудование, которое поставляется производителями в единой связке, добавили там.

В будущем решения виртуализации радиодоступа (vRAN) будут широко использоваться не только в сетях 5G, но и в открытой архитектуре радиодоступа Open RAN, считают в МТС. Глобальная инициатива Open RAN продвигается рядом крупнейших телеком-операторов мира и нацелена на превращение закрытого вендорского оборудования радиодоступа в программные продукты с открытым исходным кодом, которое может работать на оборудовании различных производителей. И самое важное - реализация этой концепции позволит локализовать в России производство телеком-оборудования для сетей 5G, сообщили в компании.

МТС участвует в проектах Open RAN. В декабре 2019 года МТС присоединилась к проекту Telecom Infra Project (TIP), объединяющему усилия телеком-индустрии из различных стран в развитии экосистемы поставщиков телеком-оборудования на основе Open RAN. Тогда же МТС и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) подписали соглашение о разработке и производстве в России оборудования на основе стандартов Open RAN, а в ноябре 2021 года успешно испытали первое в России телеком-решение Open RAN в сети 5G с использованием отечественного ПО.