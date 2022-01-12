Правительство Югры поблагодарило "РН-Юганскнефтегаз" за вклад в сохранение биоразнообразия

ТАСС, 12 января. "РН-Юганскнефтегаз", крупнейший актив НК "Роснефть", по итогам 2021 года получил благодарность Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за неравнодушное отношение к сохранению природного потенциала. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.

"В 2021 году в реки Обь-Иртышского бассейна выпущено рекордное количество мальков – свыше 105 млн экземпляров ценных и особо ценных пород рыб, в том числе 3,3 млн мальков сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России, а также чира и пеляди. "РН-Юганскнефтегаз" и "Главрыбвод" сотрудничают в восстановлении биоразнообразия и искусственного воспроизводства водных биоресурсов с 2019 года. Общее количество за последние три года составляет 170,6 млн особей", - сказано в сообщении.

На предприятии рассказали, что подрощенных по заказу нефтяников сеголеток перевозят в специальных лотках к заранее выбранным местам выпуска – небольшим протокам, где достаточно питания и не сильное течение. Там молодь набирает вес и самостоятельно выходит в большие реки.

"На протяжении четырех лет специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии осуществляют мониторинг воспроизводства рыбных ресурсов и проводят генетические исследования. По данным исследователей, 33% молоди сибирского осетра имеет искусственное происхождение", - отмечают в пресс-службе.

В октябре заводы-партнеры начнут готовиться к следующему сезону – получать разрешительные документы, квоты на молодь, которую нефтяники планируют выпустить в 2022 году.

Рост масштабов

В пресс-службе добавили, что предприятие совершенствует подходы к управлению природоохранной деятельностью и наращивает масштабы экологических мероприятий. Осенью 2021 года высажено свыше 700 тыс. сеянцев хвойных пород, в том числе 87,5 тыс. единиц кедровой сосны. Площадь лесных насаждений превысила 176 га, что на 25% больше показателя 2020 года. С начала реализации программ по восстановлению леса количество сибирских кедров выросло на 4,6 млн.

"С каждым годом растут темпы рекультивации земель исторического наследия. В текущем году восстановлено более 200 га. За три года действия программы в первозданное состояние приведено около двух тысяч участков площадью свыше 700 га", - отметили на предприятии.

О компании

ООО "РН-Юганскнефтегаз" - ключевой актив ПАО "НК "Роснефть", на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании. Предприятие ведeт геологоразведку и разработку месторождений на 39 лицензионных участках недр общей площадью свыше 21 тыс. кв. км в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и расширяет территорию своей деятельности. В апреле 2021 года нефтяники "РН-Юганскнефтегаз" добыли 2,5 млрд тонн нефти.