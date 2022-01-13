МТС поможет предотвратить аварии и потери в городских системах водоснабжения

ТАСС, 13 января. Компания МТС запустила IoT-решение "Цифровой водоканал" для сбора и анализа информации с датчиков давления и приборов учета систем водоснабжения, это поможет предотвратить аварии и сократить издержки ресурсоснабжающих организаций, сообщила пресс-служба МТС.

"По данным ресурсоснабжающих организаций, общие потери в сетях водоснабжения составляют более 100 млрд рублей в год… МТС представила комплексный продукт, который значительно упрощает выявление факта аварий и позволяет в разы снизить объём потерь в системах водоснабжения", - прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

Устройства сбора и передачи данных (УСПД) и датчики давления устанавливают у конечных потребителей и в контрольных точках. Также УСПД монтируют на расходомеры на насосных станциях, чтобы снимать показания по общему потреблению воды и выявлять места возможных хищений.

Данные с устройств передаются в режиме онлайн по сети NB-IoT и анализируются системой с помощью Big Data. Пользователь может настроить систему реагирования по своему усмотрению и самостоятельно выбирать, что будет фиксироваться в онлайн-журнале для последующей обработки и принятия мер по устранению.

В результате пилотного проекта в Копейске Челябинской области с помощью решения "Цифровой водоканал" МТС была настроена система онлайн-мониторинга объема поступающей в город воды, а также выявлено вышедшее из строя оборудование, из-за некорректной работы которого город получал воды в три раза меньше. Система оповестила ответственных лиц о проблемных участках и водоснабжение города было в короткие сроки полностью восстановлено.