КАПИТАЛ LIFE выплатила клиентам более 200 млн рублей по рискам, связанным с коронавирусом

ТАСС, 17 января. Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") с начала пандемии, с апреля 2020 года по декабрь 2021 года, осуществила выплаты клиентам по различным программам страхования жизни по рискам, связанным с коронавирусом, на общую сумму более 235 млн рублей.

По рискам, связанным с коронавирусом, под защитой КАПИТАЛ LIFE находится более 750 тыс. человек - это как владельцы действующих договоров накопительно-инвестиционного страхования жизни, которые включают выплаты по риску смерти по любой причине, так и те, кто приобрел специализированные рисковые страховые программы, предусматривающие выплаты при лечении ковида в стационаре.

"Вне зависимости от складывающихся обстоятельств, главной задачей нашей компании является оперативное и бесперебойное осуществление выплат клиентам. За время пандемии, благодаря эффективной работе онлайн-сервиса по урегулированию, мы ни на минуту не остановили перечисление средств даже в самые сложные месяцы, - отметил генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич. - С начала 2020 года мы осуществили сотни выплат по всей стране, непосредственно связанных с коронавирусом. Это реальные деньги, которые пошли в семьи, потерявшие кормильцев, источники дохода, часто с большими кредитами, которые были покрыты страховым возмещением. Таким образом, страхование жизни как инструмент выполнило свою главную функцию - защитную, а мы оказали клиентам поддержку в тот момент, когда это особенно необходимо".