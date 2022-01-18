В РСПП обсудили проект плана по реализации Концепции развития креативных индустрий

ТАСС, 18 января. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудили проект плана по реализации Концепции развития креативных индустрий, подготовленного Министерством культуры РФ с участием Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям и Федерации креативных индустрий.

Утвержденная Правительством РФ Концепция, впервые дающая определения креативной экономики, креативных индустрий и креативного предпринимательства, основана на предложениях представителей профильного бизнеса. В документе отражены реальные барьеры, которые мешают развитию креативных индустрий, и одновременно предлагается ряд возможных решений, которые правительство может предпринять для их устранения. Это, прежде всего, совершенствование инфраструктуры (творческих кластеров, центров коллективного пользования), защиты интеллектуальной собственности, и систематизация мер государственной поддержки, распыленных сегодня по отраслям и регионам.

При подготовке документа участники рабочей группы ориентировались на успешный опыт наиболее развитых индустрий - индустрии разработки программного обеспечения, а также современной системы поддержки кинематографии, где налоговые льготы, рибейты и другие экономические инструменты при комплексном подходе уже доказали свою эффективность и очевиден потенциал их возможного масштабирования на все направления креативной экономики.

Первый пункт проекта плана реализации Концепции - вопросы управления и координации. Креативные индустрии регулируются на федеральном уровне множеством ведомств, включая Минкультуры, Минстрой, Минпромторг, Минцифры и другое. Утверждая концепцию, кабмин уже принял решение, что будет утвержден порядок координации работы ведомств, так чтобы обеспечить эффективность совместной работы для развития креативной экономики. Однако реализация концепции - задача не только органов власти, но и самого креативного сообщества. Поэтому проектный офис предложено создать в форме общественно-государственной организации. Именно такая форма все чаще используется в российской управленческой практике, когда необходимо консолидировать усилия государства и общества, определить взаимные обязательства и ответственность.

Проект плана ставит в приоритет развитие человеческого капитала. В основу этого раздела во многом легли предложения фонда "Креативные практики". Его директор Денис Щукин видит коренную проблему креативных предпринимателей в недостатке компетенций. "Нам необходимо глобально интегрировать на всех уровнях образования модули, связанные с визуальной грамотностью, проектным мышлением, предпринимательскими компетенциями", - отметил он. По словам Дениса Щукина, обучать необходимо не только предпринимателей, но и госслужащих, которым предстоит работать с творческими индустриями.

Важнейшим направлением работы в рамках плана является обеспечение доступности финансовых ресурсов для креативного предпринимательства. Чтобы добиться искомого роста ВВП за счет увеличения объема производимой креативными индустриями продукции, нужно вложить сопоставимую по экономическим расчетам сумму. На это обратил внимание коллег советник председателя правления Фонда "Сколково" Максим Прокш: "Одних президентских грантов не хватит: необходимо развивать венчурное и особенно банковское финансирование. А в ЦБ полагают, что активы, которые мы с вами создаем [интеллектуальная собственность], не особенно ликвидны. Их якобы нельзя за 240 дней оценить и продать. Чтобы кредитовать под нематериальные активы, банкам нужно обеспечить стопроцентное резервирование. Банковская сфера, которая должна накачивать креативную экономику активными деньгами, во многом из-за позиции регулятора сверхосторожно подходит к этому вопросу". По мнению эксперта, коррекция внутренних регламентов ЦБ, предусмотренная планом, позволит наполнить креативную сферу не только государственными, но и частными деньгами.

Раздел плана, связанный с налогами, включает пять мер, уже получивших неформальное название "Налогового манифеста креативных индустрий", с которым в рамках "Недель российского бизнеса" (октябрь 2021 года) выступила Юлия Голубева, заместитель генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг". Речь здесь о 7%-процентной ставке отчислений во внебюджетные фонды с зарплат, отмене взносов во внебюджетные фонды с авторских вознаграждений, об освобождении от НДС всех видов лицензионных сделок. Предлагается также, чтобы у крупных компаний сумма НДС за купленные интеллектуальные права вычиталась из налогооблагаемой базы. "Манифест" призывает перенести бремя налогообложения с этапа производства творческого продукта на этап его реализации, где, собственно, и формируется прибыль. Авторы налоговых инициатив убеждены, что выпадающие доходы бюджетов будут с лихвой компенсированы. Креативные индустрии больше заработают и, соответственно, заплатят больше налогов на прибыль.

Отдельный пункт "Манифеста" касается налоговых льгот для инфраструктуры творческого предпринимательства: креативный кластер не должен платить налоги как бизнес-центр. С точки зрения председателя Союза креативных кластеров Аси Филипповой, здесь необходимо ввести новый вид разрешенного использования земельного участка "Креативный кластер". "Именно из вида разрешенного использования вырастает кадастровая стоимость участка. От кадастровой стоимости участка зависит размер взимаемых налогов, льготы. Все растет отсюда", - пояснила она.

Основатель ЦСИ "Винзавод" Софья Троценко считает, что было бы разумно закрепить за субъектами Федерации право устанавливать пониженную ставку при применении упрощенной системы налогообложения. Для галерейного бизнеса была бы крайне полезна и отмена торгового сбора. Ведь даже при большой площади экспозиционного пространства оборот галереи несравним с оборотом торгового центра. "Во время карантина Москва отменяла торговый сбор, и это было весомой, значимой мерой поддержки", - напомнила она.

На заседании Комитета РСПП единодушное одобрение встретила максимальная детализация в плане конкретных мер по поддержке экспорта и формирования потребительского спроса, совершенствования института интеллектуальной собственности и его цифровизации, устойчивого развития отдельных индустрий, например изобразительного искусства и саунд-дизайна. Требования разных, зачастую далеких друг от друга творческих отраслей, как отмечалось, суммированы в четком и последовательном плане действий.

В обсуждении также приняли участие заместитель председателя правления Федерации креативных индустрий Вероника Пономарева-Коржевская, вице-президент АКАР, член экспертного совета Фонда культурных инициатив, основатель и управляющий партнер DPG Russia Алена Кремер, директор Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере Ирина Ильина, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова и др.

До 20 января участники заседания обязались предоставить свои финальные правки. Предложения РСПП будут представлены в Минкультуры России, которое отправит итоговый проект плана для дальнейшего согласования с другими министерствами и ведомствами, после чего проект документа поступит на утверждение в Правительство РФ.